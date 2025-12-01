Hatay’ın maskotu pelikan 'Suzi'

- Hatay'ın Payas ilçesindeki balıkçı barınağında yaşayan pelikan 'Suzi', barınağın maskotu oldu.
- Balıkçılar tarafından beslenen Suzi, özellikle Tekin Uçar ile özel bir bağ geliştirdi.
- Yaklaşık 2 aydır barınakta yaşayan 'Suzi', herkes tarafından seviliyor ve her gün düzenli olarak 1,5 kilogram balık tüketiyor.
Hatay’ın Payas ilçesi İstiklal Mahallesi’ndeki balıkçı barınağı, depremlerin ardından göç eden sürüden ayrıldığı tahmin edilen bir pelikanı ağırlamaya başladı. Balıkçılar kuşa “Suzi” adını vererek elleriyle beslemeye başladı ve kısa sürede barınağın maskotu haline geldi.
BALIKÇI TEKİN UÇAR'DAN İLK DOKUNUŞ
50 yaşındaki balıkçı Tekin Uçar, pelikanın yanına gidip ona balık ikram etti. Teknesinde vakit geçirdiği Uçar ile Suzi arasında özel bir bağ oluştu. Diğer balıkçılar da pelikanı beslemeye başladı.
Akdeniz’e açılan balıkçıların dönüş yolunu gözleyen Suzi, artık barınağın müdavimi oldu. Tekin Uçar, “Pelikan arada gidiyor ama sonra geri geliyor. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Allah’ın yarattığı sessiz kullardan biri. Kendisini seviyoruz ve besliyoruz.” dedi.
GÜNDE 1,5 KİLO BALIK YİYOR
Uçar, Suzi’yi kucağına alıp sevdiğini belirterek, “Bazen sabahları beni bekliyor ve yanıma geliyor. Ağları seçerken benden balık alıp yiyor, sonra biraz geziyor ve geri dönüyor. Evladımız gibi oldu, alıştık kendisine.” ifadelerini kullandı.
Balıkçılardan Mehmet Selli, Suzi’nin herkes tarafından tanındığını ve her gün 1,5 kilogram balık yediğini belirtti:
"Karnını doyurduktan sonra bir yerlere gidiyor, akşam üzeri geri geliyor. Yaklaşık 2 aydır düzenli şekilde burada."
VATANDAŞLARIN İLGİ ODAĞI
Barınak çevresinde yürüyüş yapan vatandaş Ertuğrul Deniz, Suzi’nin kendisine mutluluk verdiğini söyledi:
Davetsiz misafirimiz geldi ve buraya alıştı. Tekneci arkadaşlar gayet güzel bakıyor, balığını yediriyor. Öğleden sonra başka yerlere gidiyor, sabah geri geliyor. Onu izlemek bana huzur veriyor.