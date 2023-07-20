Hava sıcaklığı 35 derecenin üzerinde! Malatya'da mevsimlik işçilerin kayısı mesaisi başladı Malatya'nın şehrin ekonomisine can katan kayısısı, ürünü bahçelerden toplayan mevsimlik işçiler için de önemli bir gelir kapısı oldu.

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AA

Kahramanmaraş depreminin etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'nın ekonomisi için kritik noktada olan kayısıda önemli bir sürece girildi.

Dünya kuru kayısı üretiminin büyük bir kısmının gerçekleştirildiği Malatya'da, mevsimlik tarım işçilerinin zorlu mesaisi başladı.

Türkiye'deki 22 milyon kayısı ağacının yaklaşık 9 milyonunun bulunduğu, "Hasanbey", "Kabaaşı", "Hacıhaliloğlu" ve "Alyanak" gibi 32 çeşit kayısının yetiştiği kentte kayısı hasadı devam ediyor.

AB coğrafi işaret tescilli

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli coğrafi işaretlerinden olan Malatya kayısısı, şehirde yaklaşık 50 bin ailenin geçimine katkı sunuyor.

Mevsimlik tarım işçileri için gelir kapısı

Kentin en önemli gelir kaynağı konumunda bulunan ve yörede "mişmiş" olarak adlandırılan kayısının hasat döneminde mevsimlik tarım işçileri için de gelir kapısı oluyor.

Mevsimlik işçiler Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır'dan geliyor

Hasat döneminde Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır gibi illerden gelen çok sayıda mevsimlik işçi, yaklaşık 2 ay boyunca kayısı toplama ve kurutma işlerini yapıyor.

Günlük yevmiye: 447 lira

Mevsimlik tarım işçileri zorlu mesailerinin karşılığı olarak günlük 447 lira yevmiye alıyor.

Sabahın ilk ışıkları ile tarlaya gidiliyor

Bir kayısı bahçesine gelen mevsimlik tarım işçileri de sabahın ilk ışıklarıyla işe koyuluyor.

Hava sıcaklığı 35 dereceyi aşıyor

İşçiler, gün içinde 35 dereceyi aşan hava sıcaklığına aldırmadan makine yardımıyla silkelenen ağaçlardan dökülen kayısıları toplayıp kasalara koyuyor ve işlenmeye hazır hale getiriyor.

Annesi ve kardeşleriyle birlikte çalışıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Kendirli Mahallesi'ndeki bahçede çalışmak için Şanlıurfa'dan gelen 23 yaşındaki tarım işçisi Kübra Bayır, annesi ve kardeşleriyle çalışmak için kayısı bahçesine geldiklerini söyledi.

Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu ve 7 yıldır ailesiyle Malatya'ya kayısı bahçesinde çalışmaya geldiğini anlatan Bayır, şöyle konuştu:

"Babama destek olmak için buradayız"

Hasat sezonun başlamasıyla Malatya'ya geldik. Ailemde sadece babam çalışıyor. Anne ve kardeşlerimle babama destek olmak için buraya çalışıyoruz. Kayısı hasadında ilk başlarda zorlanıyordum ama şimdi çok zorlanmıyorum. Normalde her yıl Malatya'dan sonra fındığa Samsun ve Ordu'ya gidiyorduk ancak bu yıl maliyetler nedeniyle gitmeyeceğiz. Malatya'nın başka bir ilçesinde yine kayısı toplamaya devam edeceğiz.

"Bir kayısıyı 7 kez kaldırıp indiriyoruz"

Yine Şanlıurfa'dan gelen tarım işçisi 22 yaşındaki Berivan Bayır ise ailesine destek olmak için çalıştığını belirterek, şöyle konuştu:

Kayısıda çalışmak çok zor. Sabah kayısı topluyor ve sergiye gidiyoruz. Sonra kayısının çekirdeğini ayırıyoruz. Yani bir kayısıyı 7 kez kaldırıp indiriyoruz.

Güneş altında çalıştıkları için zorlanıyor

Merve Kaya ise güneş altında çalıştıkları için biraz zorlandığını söyledi.

İlahiyat Fakültesi 4. sınıfta okuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 4. sınıfta okuduğunu anlatan Kaya, "Yaz tatilini aileme destek olmak için Malatya'da çalışarak geçiriyorum." diye konuştu.

"Akşam saat 6-7'ye kadar bahçedeki işimiz sürüyor"

23 yaşındaki Sinan Yaşlı ise yaz aylarında Şanlıurfa'dan Malatya'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: