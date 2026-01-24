Hayat kurtaran evrensel sessiz yardım sinyalleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya genelinde sessiz yardım işaretleri, şiddet, tehdit ve zorla alıkonma gibi durumlarda hayat kurtarıcı bir iletişim yöntemi olarak öne çıkıyor.

Özellikle failin mağdurla aynı ortamda bulunduğu ve yardım istemenin fark edilme riski taşıdığı anlarda, beden dili güvenli bir çıkış yolu haline geliyor.

SIGNAL FOR HELP

Sessiz yardım işaretleri arasında en bilinen yöntem, Signal for Help olarak adlandırılan el işareti.

Bu işaret, avuç içi karşıya bakacak şekilde elin kaldırılmasıyla başlıyor.

Başparmak avucun içine alınıyor.

Diğer dört parmak başparmağın üzerine kapanıyor.

Tek bir hareketle yapılan bu işaret, tehlike altında olunduğunu ifade ediyor.

EVRENSEL YARDIM SİNYALİ OLARAK KABUL EDİLİYOR

2026 itibarıyla Signal for Help, birçok ülkede güvenlik güçleri ve sosyal hizmetler tarafından tanınan evrensel bir yardım sinyali olarak kabul ediliyor.

Video görüşmelerinde, sokakta ya da kalabalık alanlarda dikkat çekmeden kullanılabiliyor.

BLACK DOT CAMPAIGN

Sessiz yardım yöntemlerinden biri de Black Dot Campaign olarak biliniyor.

Bu yöntemde, mağdur avuç içine siyah bir nokta çizerek yardım çağrısı veriyor.

İlk kez 2015 yılında gündeme gelen bu sembol, konuşamayan mağdurların çevreleri ya da yetkililer tarafından fark edilmesini amaçladı.

Günümüzde tartışmalı olarak değerlendirilse de, özellikle sağlık ortamlarında hala bilinen sessiz yardım işaretleri arasında yer alıyor.

BLINK3

Daha az bilinen yöntemlerden biri ise Blink3.

Bu yöntemde mağdur, üç kez art arda ve bilinçli şekilde göz kırparak yardım sinyali veriyor.

El kullanılamayan ve konuşmanın mümkün olmadığı durumlar için geliştirilen Blink3, özellikle dijital görüşmelerde fark edilmesi amaçlanan bir sessiz çağrı olarak tanımlanıyor.

RESMİ OLMAYAN BEDEN DİLİ SİNYALLERİ

Resmi olmayan ancak güvenlik ve kriz raporlarında yer alan bazı beden dili davranışları da yüksek risk göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Tekrarlı şekilde yumruk sıkıp açmak, avuç içini kısa süreli gösterip kapatmak, uzun göz temasının ardından hafif baş sallamak, ya da ayağı düzensiz ritimde yere vurmak gibi eylemler uzmanlar tarafından dikkat edilmesi gereken uyarı işaretleri arasında sayılıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlara göre bu işaretler tek başına kesin bir kanıt anlamına gelmiyor.

Ancak içinde bulunulan bağlamla birlikte değerlendirildiğinde, riskli bir duruma işaret edebiliyor.

Yetkililer, bu tür bir sinyal fark edildiğinde panik yapılmaması gerektiğini vurguluyor.

Durumu belli etmeden, güvenli şekilde hareket edilmesi ve gerekiyorsa acil birimlere haber verilmesi öneriliyor.