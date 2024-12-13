DHA
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da karla kaplı doğal yaşam alanında görüntülenen geyiği paylaştı.
Bakan İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orman Genel Müdürlüğü'nü etiketleyerek, Kastamonu'da drone kamerasına yansıyan geyiğin görüntülerine yer verdi.
Görüntüde, doğal yaşam alanında görüntülenen geyiğin beslenmesi ve yürümesine ilişkin anlar yer aldı.
"ZARİF ADIMLARIYLA KAR GÜZELİ"
Bakan Yumaklı, paylaşımında, "Kastamonu'nun göz kamaştıran beyaz manzarasında, zarif adımlarıyla kar güzeli." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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