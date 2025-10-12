Ilgaz Dağı beyaza büründü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Kastamonu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Ilgaz Dağı’nın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

VATANDAŞLAR O ANLARI CEP TELEFONLARIYLA KAYDETTİ

Dağ genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte bölge, masalsı bir görünüme sahip oldu.

Ziyaretçilerin ilgisini çeken manzara, Ilgaz Dağı Milli Parkı’na hareketliliği artırdı.

Kar yağışı haberini alan bazı vatandaşlar da bölgeye gelerek hem doğanın güzelliğini izledi hem de beyaz örtüyle kaplanan alanları cep telefonlarıyla görüntüledi.

''HAVA SICAKLIĞI EKSİ DERECEYE KADAR DÜŞTÜ''

Hakan Uzun, Kastamonu'ya bağlı araç ilçesinden geldiğini ifade ederek "Hava sıcaklığı eksi dereceye kadar düştü. Biz, Ankara'ya dönüyoruz. Dönerken de Ilgaz Dağına uğramak istedik.

Mevsimin ilk karını görmek istedik. Ilgaz'ın güzel bir havası var gerçekten.

''MÜKEMMEL BİR YER''

Mükemmel bir de havası var. Şu anda çok üşüyoruz ama hava çok güzel.

Burası mükemmel bir yer, daha önce de gelmiştim ama o zaman kar vardı.

Şimdi yeni yeni daha yağıyor" dedi.

''MEVSİMİNDE KARI GÖRDÜK''

Eşi ve yakınlarıyla mevsimin ilk karını görmek için buraya geldiğini ifade eden Naciye Uzun ise, ''Arkadaşım Artvinli, kendilerini Ilgaz Dağına gezmeye getirdim. Mevsiminde ilk karını gördük.

''ÇOK MUTLUYUZ''

Hem gelip görmek istedik hem de gezmek istedik.

Çok mutluyuz. Heyecanlıyız gerçekten, mevsimin ilk karını da görmüş olduk" diye konuştu.

''KASTAMONU'YA GELMİŞKEN GÖRMEDEN GİTMEK OLMAZ''

Şenay Kayhan ise Artvin'den Kastamonu'ya arkadaşlarını ziyarete geldiğini belirterek, "Kastamonu'ya gelmişken Ilgaz Dağını görmeden gitmek olmaz dedik.

Onun için mevsimin ilk karını da burada görmüş olduk.

''BURASI GÖRÜLMESİ GEREKEN BİR YER''

Gayet güzel. Ilgaz, doğa harikası bir yer, doğanın bence her yeri başka güzel.

Bu yüzden burası görülmesi gereken bir yer" ifadelerini kullandı.