AA & Ensonhaber

İran’ın başkenti Tahran’a yakın bir bölgede yaşayan Rahmetullah Azad, gençlik yıllarında dünyada süregelen zulüm, adaletsizlik ve savaşlara dikkat çekmek amacıyla bir karar aldı: Bisikletiyle barış mesajı taşıyacak ve dünyayı gezecekti.

Tam 40 yıldır pedal çeviren Azad; Afrika, Avrupa ve Asya kıtalarında tam 80 ülkeyi ziyaret etti. Gittiği her durakta barışın simgesi haline gelen Azad, insanlarla buluşup, evrensel kardeşlik mesajını yaymaya devam etti. Son durağı olarak Türkiye’yi seçen Azad, yeni bir tur için yeniden yollara düştü.

Gecesini gündüzüne katarak Muş, Kayseri, Sivas gibi illeri bisikletiyle aşan Azad, Ağrı’da mola vererek Türk Kızılay Şubesi'ni ziyaret etti. Taşlıçay ilçesinde de yerel halkın misafiri oldu ve kısa bir dinlenme fırsatı buldu.

Azad, yağmura aldırış etmeden yeniden yola koyulurken, dik yokuşlarda bisikletini itmek zorunda kaldığı anlar yaşadı. Doğubayazıt ilçesine ulaştığında kısa bir mola verdikten sonra, ülkesine doğru pedallarına yeniden kuvvet verdi ve barış dolu yolculuğunu sürdürdü.

80 ÜLKEYİ GEZDİ

Rahmetullah Azad, dünyada karşılaştığı adaletsizlikler ve acı çeken insanları gördükçe derin bir üzüntü hissettiğini belirterek, bu yüzden bisikletiyle farklı ülkelere seyahat ederek vicdanlı insanlara barış mesajı götürmeye karar verdiğini ifade etti.

Yıllarını yollarda geçirdiğini anlatan Azad,

Bisikletle dünyayı dolaşan bir sporcuyum. Tam 40 yıldır farklı ülkelerde barış mesajı veriyorum. Şu ana kadar 80 ülkeyi ziyaret ettim; Asya, Avrupa ve Afrika'da pek çok ülkeyi gezdim. Her gittiğim yerde insanlara barışın önemini anlatıyorum. Şimdi de Türkiye'deyim, birçok ili dolaştım ve şu an Ağrı'dayım. Sıradaki durağım İran olacak.

Allah bu dünyaya insanlara sayısız nimet vermiş, ama maalesef çok fazla problem var. Umuyorum ki bir gün savaşlar sona erer, dünya sulh içinde yaşar. Bombalar, roketler ve zulüm bu dünyaya yakışmıyor, bunlar kirli şeyler.

diyerek, dünya barışı için içten temennilerini dile getirdi.

"60 YAŞINDAYIM, HİÇ HASTANEYE GİTMEDİM"

Azad; Almanya, Avusturya, İtalya, Yunanistan, Rusya, Hindistan, Taylan ve Kenya gibi ülkeleri de bisikletle gezdiğini anlattı.

Yaklaşık 10 yılda bir bisiklet değiştirdiğini aktaran Azad, şunları kaydetti: