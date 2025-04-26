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AA

Türk moda ve tekstil dünyasının acı kaybı...

Sektörün öncü isimlerinden, Beymen ve Altınyıldız gibi markaların kurucusu, vizyoner iş insanı Osman Boyner, 25 Nisan günü 99 yaşında hayatını kaybetti.

Türk kumaşını dünyaya tanıtan, hazır giyimde çığır açan Boyner’in vefatı, iş dünyasında ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Boyner'in cenazesi, öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii'ne getirildi.

Namaz sonrası düzenlenen cenaze törenine, İstanbul Valisi Davut Gül, Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Ali Osman Boyner'in ailesi, yakınları, iş dünyasından isimler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Namazın ardından cenaze arabasına konulan Boyner'in cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ALTINYILDIZ VE BEYMEN'İ KURDU

Babası da kendisi gibi iş insanı olan Ali Osman Boyner, 1926'da Kastamonu'nun Tosya ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Boyner, Sultanahmet Ticaret Lisesinin ardından Yüksek Ticaret Okulundan mezun oldu.

Ahmet Sadıkoğlu, Hasan Boyner ve Fazıl Boyner ile 1952'de 1,5 milyon lira sermayeyle Altınyıldız markasını kuran Osman Boyner, ilk ihracatını 1956'da gerçekleştirdi ve Türk kumaşının dünyaya tanıtılmasında etkin rol oynadı.

Boyner, modacı arkadaşı Kerim Kerimol ve İtalyan moda evi sahibi Silvano Corsini'nin işbirliğiyle Beymen markasının temellerini attı. Beymen'in ilk mağazası, 1971'de İstanbul Şişli'de açıldı.

GİYİM SEKTÖRÜNDE DEVRİM YARATTI

Başlangıçta erkek koleksiyonlarıyla öne çıkan Beymen, ilerleyen yıllarda kadın koleksiyonunu da portföyüne kattı ve 1985'te spor giyime odaklanan Beymen Club koleksiyonunu geliştirdi.

Moda ve sanayi alanlarında uzun yıllar çalışmalarını sürdüren Boyner, aynı zamanda TÜSİAD'ın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2010'da Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner'e devreden Osman Boyner, Onursal Başkanlık görevini hayatının sonuna kadar sürdürdü.

Sosyal sorumluluk alanındaki çalışmaları ve renkli kişiliğiyle tanınan Osman Boyner, 99 yıllık yaşantısına iş dünyasında büyük başarılar sığdırarak 25 Nisan 2025'te hayata veda etti.