İstanbul Boğazı'nda istavrit akını Savaş nedeni ile Ukraynalı balıkçılar denize açılmadığı için istavritler Boğaz'a doldu. Amatör balıkçılar da İstanbul Boğazı'nın kıyılarında yorulmadan kova kova istavrit tuttu.

İHA

Savaş sebebiyle Ukrayna'daki balıkçıların Karadeniz'e açılamaması mayıs ayında İstanbul Boğazı'nda istavrit akını getirdi.

Galata ve Haliç köprüleri ile Sarayburnu, Bebek, Beykoz sahilleri sabah erken saatlerde profesyonel oltacılar tarafından dolduruldu.

Oltasını alıp şehir içindeki köprülere ve Boğaz sahillerine koşan balık meraklıları kova kova balık yakaladı.

İyi oltacılar ise tuttukları balıkları sahilde ve mahallelerinde satarak, birçok ailenin hafta sonu taze balık yemesini sağladılar.

Ev ekonomilerine günlük 1.000 liralık katkı

Ev ekonomilerine günlük 1.000 lira katkı koyan profesyonel oltacılar, boyu küçük kalan on binlerce balığı da tekrar denize salarak eko sistemin gereğini yerine getirdiler.

Boğaz'da çapari atan istavrit avcıları her seferinde 9 ile 15 tane arasında balık çekti.

İri istivritler ise 80 ila 100 lira arasında

Kıraça tabir edilen boyu 10 santim civarında olanlar kilosu 50 liradan, iri istivritler ise 80 ila 100 lira kilo fiyatı ile alıcı buldu.

İstavrit akınının mayıs ayı boyunca devam etmesi bekleniyor.

"Hem spor hem kazanç"

Beykoz Sahiline sabah gün ağırınca geldiğini belirten cam fabrikasından emekli servis sürücüsü Mustafa Emek, şöyle konuştu: