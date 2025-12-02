AKOM İstanbul için kar tarihi verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbullu uzun süredir, kar yağışını bekliyor.

Özellikle oldukça sıcak geçen yaz aylarından sonra aralık ayının gelmesiyle birlikte, kar beklentisi de arttı.

İstanbul'da ne zaman kar yağışının etkili olacağına dair açıklama ise Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapıldı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki Afet Koordinasyon Merkezi'nde, "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

UZUN SÜRELİ HAVA TAHMİNLERİ PAYLAŞILDI

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, toplantıda yaptığı konuşmada, uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.

"SICAKLIKLAR DÜŞECEK"

Cebeci, "Aralık ayı yağışları mevsim normallerinde olacak. Sıcaklıklar aralık ayının son haftasında kış değerlerine inecek.

"KAR YOLDA"

Kar yağışı için en muhtemel dönem, ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süre olarak öngörülüyor. Mart ayının ise görece ılıman ve yağışlı geçmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.