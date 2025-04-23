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İHA

Türkiye, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105. yıl dönümünü kutlarken, İstanbul Silivri açıklarında yaşanan depremler bayram sevincine gölge düşürdü.

Saat 12.13’te 3.9, saat 12.49’da 6.2 büyüklüğündeki sarsıntılar ve ardından gelen 4.4 ile 4.9’luk artçı depremler, kentte ve çevre illerde büyük endişe yarattı.

23 NİSAN GÖSTERİSİ SIRASINDA DEPREME YAKALANDILAR

Bu sarsıntılar, özellikle Silivri’de 23 Nisan gösterisi yapan çocukların panik dolu anlarına sahne oldu.

Silivri Kamiloba Beyazlar Ortaokulu'nda çocuklar, 23 Nisan gösterisi yapmak için toplandı.

Gösteri sırasında 6,2'lik deprem yaşandı.

ÇIĞLIK ATIP KAÇIŞTILAR

Deprem paniği yaşayan öğrenciler, kaçışmaya başladı.

O anlar bir velinin cep telefonu kamerasına yansıdı.