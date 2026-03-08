İstanbul’da Çamlıca Cami ile 'Küçülen Şişkin Ay'' aynı karede

İstanbul'da seyrine doyulmaz manzara...

İstanbul'da Ramazan ayı dolasıyla camilerin minarelerine mahyalar asıldı.

ÇAMLICA CAMİİ BÜYÜLEDİ

Mahyaların asıldığı yerlerden birisi de Anadolu Yakası'nın incisi olan Çamlıca Camii oldu.

Çamlıca Camii ve küçülen şişkin ay, akşam saatlerinde aynı karede büyüleyen bir manzara eşliğinde ortaya çıktı.

TÜRK BAYRAĞI DA EŞLİK ETTİ

İstanbul’da küçülen şişkin ay, Ramazan ayı dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'nin minareleri arasına yansıtılan Türk bayrağı ile görüntülendi.