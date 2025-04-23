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İHA

Marmara Bölgesi deprem felaketiyle sarsıldı.

İstanbul'da, Silivri merkezli meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu.

İstanbul ve çevre illerin sallandığı depreme ait görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

BEŞİK GİBİ SALLANDI

Bir diğer görüntü de, Esenyurt'ta bulunan bir rezidanstan geldi.

Vatandaşların park ve bahçelere akın ettiği deprem sırasında Esenyurt'taki bir rezidans sallandı.

Çok katlı binanın sallandığı anlar kameraya yansıdı.