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İstanbul'da Epifani Bayramı heyecanı: Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi

İstanbul'da Epifani Bayramı heyecanı: Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü olan Epifani Bayramı kapsamında Balat'taki Aya Yorgi Kilisesi'nde ayin düzenlenip denizden haç çıkarma töreni renkli görüntülere sahne oldu.