İstanbul'un Fatih ilçesi Balat semtinde Fener Rum Patrikhanesi bahçesinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü sebebiyle ayin yapıldı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği ayine, Ortodoks din adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
HALİÇ'TE HAÇ ÇIKARMA TÖRENİ
Öğle saatlerine kadar süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, Haliç Sahili'ne yürüdü.
Patrik Bartholomeos buradan suya haç attı. Deniz polisinin önlem aldığı törende, Bartholomeos'un haçı denize atmasıyla, bekleyen katılımcılar Haliç'in soğuk sularına atladı.
Haçı denizden çıkarmayı başaran kişi büyük sevinç yaşadı.
HALİÇ'TE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Töreni sahilden izleyen çok sayıda turist ve vatandaş o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Öte yandan, soğuk suda haçı çıkarmak için gerçekleştirilen yarış dron ile görüntülendi.
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