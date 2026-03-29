Boztepe’de sis manzarası, masalsı görüntüler sunuyor

Ordu’da aralıklarla etkili olan yağmur ve bulutlu hava, kentin turistik simgelerinden Boztepe’de sis bulutlarıyla birleşti. Şehrin orta ve yüksek kesimlerinde etkili olan sis, teleferik hatları ve seyir terasında bulunan ziyaretçilere adeta masalsı bir atmosfer sundu.

TELEFERİK VE KUŞLAR, SİSLE BULUŞTU

Boztepe’ye çıkan teleferik kabinleri ve bölgedeki kuşlar, sisle bütünleşerek fotoğraf meraklıları için eşsiz kareler oluşturdu. Hava sıcaklığının ortalama 12 derece ölçüldüğü bölgede, aralıklarla görülen yağmur da manzaraya ayrı bir atmosfer kattı.

DOĞA VE TURİZM İÇ İÇE

Ordu’nun simgelerinden biri olan Boztepe, sis ve bulutlarla birleşen manzarasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Ziyaretçiler, doğanın sunduğu bu görsel güzelliği fotoğraflayarak sosyal medyada paylaşıyor.