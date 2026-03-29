Şanlıurfa’da gölete düşen çakal, merdivenle kurtarıldı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesi Güzelbey Mahallesi’nde, sulama amacıyla kullanılan yapay gölete düşen çakalı gören köylüler, durumdan endişelenerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

MERDİVENLE KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çakalın göletten çıkabilmesi için merdiven uzattı. Çakal, merdiveni tırmanarak güvenli bir şekilde kıyıya ulaştı ve kısa süre sonra gözden kayboldu.

Köylüler, doğadaki bu kurtarma operasyonunu ilgiyle izlerken, olay hem insan hem de hayvan yaşamını koruma açısından örnek bir müdahale olarak kayda geçti.