Emlakçıya telefon şakası viral oldu: 'Teyze' taklidiyle hayrete düşürdü

Sosyal medyada büyük ilgi gören bir telefon şakası videosu, izleyenleri kahkahalara boğdu.

Video, kısa sürede çok sayıda görüntülenme ve binlerce beğeni aldı.

EMLAKÇIYA 'SAFİYE TEYZE' ŞAKASI

Videoda, bir araç içinde oturan genç bir adam, bir emlak ofisini arayarak 'Safiye Teyze' rolüne büründü.

Anadolu şivesiyle konuşan adam, inanılmaz bir seslendirme yeteneği sergileyerek yaşlı bir teyze karakterini canlandırdı.

Emlakçıya "Karabacak Çeşmesi'nin orada kiralık eviniz var mı?" diye sorarken, ses tonu, vurgu ve ifadeleriyle tam bir yaşlı kadın izlenimi yarattı.

YAŞLI KADIN ROLÜ, GERÇEĞİNİ ARATMADI

Şaka sırasında adam, farklı karakterlere geçiş yaparak sohbeti sürdürdü.

Genç adam, şiveli cümleleriyle emlakçıyı adeta şaşkına çevirdi.

Emlakçı ise arayanın ciddi olduğunu düşünerek yanıt vermeye çalıştı.

YETENEĞİYLE KENDİNE HAYRAN BIRAKTI

Adamın sesini değiştirme becerisi, videoyu izleyenleri "Bu nasıl bir yetenek?" yorumlarıyla hayran bıraktı.

Video, sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar "Tiyatrocular bile böyle yapamaz", "Devamını izlemek istiyoruz" gibi tepkiler verdi.

'ŞİVE NEVŞEHİR'E AİT' YORUMU YAPILDI

Bazıları da şivenin Nevşehir'e ait olduğunu ve videonun çekildiği yerin yerel olduğunu belirtti.

Henüz kimliği açıklanmayan 'şakacı'nın bu tarz eğlenceli içerikler üretip üretmediği merak konusu olurken, video kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.