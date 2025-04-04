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İHA

İstanbul Büyükçekmece'de yeni hizmete açılan lokantanın işletmecileri tarafından kaldırılan leylek yuvası Büyükçekmece Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Yaklaşık 15 yıldır aynı elektrik direğinin üstüne yuva yapan leyleklerin yuvasını 'çevreyi kirletiyor' gerekçesiyle kaldıran esnafa zabıta ekipleri tarafından tutanak tutuldu.

MAHALLELİ YUVANIN KALDIRILMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Büyükçekmece’nin Karaağaç Mahallesi’nde yaklaşık 15 yıldır bahar mevsiminde gelip aynı elektrik direği üstüne yuva yapan leyleklerin yuvası, yeni açılan bir iş yerinin 'çevreyi kirletiyor' gerekçesiyle BEDAŞ’a yaptığı müracaat sonrasında, BEDAŞ ekipleri tarafından kaldırıldı.

Mahallelinin durumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e bildirmesinin ardından belediye ekipleri harekete geçti.

"DOĞAL YAŞAM ORTAMINA MÜDAHALE SAYILIR"

Büyükçekmece Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sökülen yuvanın bire bir benzerini yaparak aynı elektrik direği üzerine monte etti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri de, 4915 sayılı Kanun'un 'yaban hayatını koruma' başlığı altındaki 'leylekler, yaban hayatını koruma kapsamında yer aldığı için, yuvalarına zarar vermek doğal yaşam ortamına müdahale sayılır ve cezai işlem uygulanır' maddesine göre tutanak düzenlendi.

Tutanak, Orman Bakanlığı’na gönderilecek.