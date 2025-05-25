DHA

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan Demir Ailesi'nin 6 yaşındaki oğlu Ali Asaf Demir, küçücük yaşta kanser ile savaşmak zorunda kaldı.

Küçük çocuk, 2 yıl boyunca süren lösemi kanser tedavisini tamamladı ve sağlığına kavuştu.

Ali Asaf'ın babası Nalbur Samet Demir, sevindiren haberinden ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"FAZLA ÇEVREMİZ YOK, BALON UÇURMAYA GELİR MİSİNİZ"

Baba Demir, paylaşımında, “Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi, balon uçurmak istiyor. Gelir misiniz?” ifadelerine yer verdi.

Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan bu içten çağrı, büyük bir ilgiyle karşılandı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Paylaşım sosyal medyada hızla yayılırken, binlerce kişi etkinliğe katılmak için söz verdi.

Hayırseverlerin yardımı ile Sancaktepe Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, binlerce insan katıldı.

Etkinlik alanının dışına taşan kalabalık, balonlarını da alarak küçük çocuğa destek verdi.

HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Ardından Ali Asaf, babasıyla birlikte sahneye çıkarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Kendisini yalnız bırakmayan binlerce kişiyle birlikte balonunu gökyüzüne bıraktı.

Ali Asaf’ın o anları, alanda bulunan herkesi duygulandırdı. Anne ve babası gözyaşlarını tutamadı.

"HALK BİZİ YALNIZ BIRAKMADI"

Duygulandığını söyleyen baba Samet Demir, “Bu kadar kişi beklemiyorduk. Gelenlerden Allah razı olsun. Bu mutlu günde bizi yalnız bırakmayan herkese, Belediye Başkanımıza ve tüm yetkililere çok teşekkür ederim. İnşallah bu etkinlik diğer hastalara da umut olur. Birkaç kişi gelir diye beklemiştim. Bu kadar yüksek katılım beklemiyordum. Halk bizi yalnız bırakmadı.” dedi.

Oğlunun tedavi sürecinden bahseden Demir, “Yaklaşık 2 senelik tedavi süreci uygulandı. İlk önce kemoterapi ile başladı. Sonra donör bulununca nakil dönemine geçtik. Ardından hastalık tekrar nüksetti. Bu sefer kemoterapi ve ışın dönemine geçtik. Şimdi ise iyileşti.” diye konuştu.

"KANSER DEĞİL, BİZ GÜÇLÜYÜZ"

Anne Esra Demir de “Gelenlere teşekkür ederim. Zor bir süreçti. Bunu sadece yaşayan bilir. Bu mutlu günümüzde bize kocaman bir aile olduğumuzu hissettirdiler. Kanser değil, biz güçlüyüz. Umutlarını hiçbir zaman kaybetmesinler. Umut her zaman var. Bu süreçte eşimle birbirimize daha çok bağlandık.” dedi.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Sosyal medyada gördüğü paylaşım sonrası ailesiyle birlikte etkinliğe gelen baba İsa Efil, “Bu etkinliğe hem kendi çocuğumuz için hem de bazı çocuklara destek olabilmek için katıldık. Çok güzeldi. Dahil olduğumuz için mutlu olduk. Sancaktepe Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz.” dedi.

Etkinlikte duygulandığını söyleyen baba Ömer Temiz de “Çocuk sahibi olmak çok farklı bir duygu. İnsanımızın böyle etkinliklerde birlik olması çok güzel bir şey. Bende ailemle birlikte destek olmak için Beylikdüzü’nden buraya geldim. Benim de küçük bir oğlum var. Başına böyle bir şey geldiğini düşündüğümde gözlerim doluyor. Çok zor bir süreç.” diye konuştu.

"BEN DE İYİLEŞİP BU ANI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Lösemi hastası olan Atilla Özcan ise “3 yıldır kanser hastasıyım. 3 ayda bir kontrolüm devam ediyor. Ben de iyileşince bu anı yaşamak istiyorum. Onlar gibi balon uçurmak istiyorum. Bu hastalıkla mücadele eden herkesin kurtulmasını istiyorum.” ifadelerini kullandı.