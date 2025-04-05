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İHA

Pendik Belediyesi'nin TCDD'ye ait alanı devralmasıyla birlikte müze projesi hız kazandı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in öncülüğünde yürütülen restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi binanın korunarak şehre kazandırılması hedefleniyor.

Pendik Hat Boyu Caddesi üzerinde bulunan bu yapı, şehrin tarihine ışık tutacak Pendik Şehir Müzesi'nin bir parçası olarak düzenleniyor.

Restorasyon sürecinde binanın eski duvarlarında 1964 yılına ait bir aşk mektubu bulundu.

"Ayten" ve "Yıldıray" isimlerinin geçtiği mektup, o dönemin duygusal izlerini günümüze taşıyor.

UZMANLAR İNCELEYECEK

Uzmanlar tarafından incelenen mektup, müzede sergilenecek tarihi belgeler arasında yerini alacak.

Bu keşif, yalnızca Pendik'in değil, İstanbul'un geçmişine dair duygusal ve tarihi bir bağ kurma fırsatı sunuyor. Kentin hafızasını canlandırmayı hedefleyen Pendik Şehir Müzesi, yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda Pendik'in eski dokümanları, tarihi belgeleri ve replikalarını da içerecek.

Pendik Belediyesi'nin TCDD'ye ait alanı devralmasıyla birlikte, müze projesi hız kazandı. Restorasyonu süren tarihi bina tamamlandığında ibadet ve dinlenme alanlarıyla birlikte Pendik Şehir Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlayacak.

Müzede sergilenecek belgeler arasında Pendik'in geçmişine dair eski haritalar, fotoğraflar ve resmi dokümanların yanı sıra, Ayten ve Yıldıray'ın aşk mektubu da özel bir bölümde ziyaretçilere sunulacak.

"YILDIRAY İLE AYŞEN'İN AŞKI

Kazı çalışmalarında mektubu bulan Özcan Kayer, "Yaklaşık 7-8 aydır müze inşasında çalışıyoruz. Belediyeden arkadaşlar arka odanın duvar kenarını kaldırmamızı istediler. Kazı çalışmaları sonrasında poşete sarılmış bir mektup buldum. Açtığımda bir aşk mektubu olduğunu anladım. Bir kısmını okudum. Yıldıray ile Ayten'in aşkı yazıyordu.

Yarın asırı geçen bu mektupdan duygulandım ve etkilendim. Restorasyon çalışmaları tamamlanınca burası müze olacak. Bu mektubun müzede sergilenmesi bizler çok değerli olacak. Günümüzdeki aşklarda çok fazla sadıklık yok 60-70 senelik aşklar daha sadıkmış, bizim için bu mektup çok değerli." diye konuştu.

Mimar Ekin Barutçu, "Arkadaşlarımız bu mektubu restorasyon çalışmaları sırasında şantiyede buldular. 1964 yılından kalan bir mektup olduğu için korumaya aldık. Okumaya başladık ve yapay zekadan destek alarak tamamlamaya çalıştık. Ayten ve Yıldıray'ın aşk hikayesini anlatıyor. Ayten veya Yıldıray bu binada yaşamış.

Mektup da sahilde buluştuklarını ve evlenmek istediğinden bahsediyor. İnişli çıkışlı bir aşk hikayesi. Pendik'in geçmişini ve o dönemi hatırlatıyor. Müzede yaşaması, sergilenmesi için çalışmalarımız olacak. Ayten Teyze ve Yıldıray Amca'nın büyük ihtimalle vefat ettiklerini tahmin ediyoruz." dedi.