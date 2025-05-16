İHA

İstanbul Esenler'de 5 katlı bir binanın bodrum katında engelli kızıyla birlikte yaşayan 63 yaşındaki Naile Akkaya isimli vatandaşın evinden 11 kamyon dolusu 4 ton çöp çıktı.

Kanser hastası Akkaya'nın farklı bir sokakta da 4 ay önce başka bir evi çöplerden dolayı boşaltıldı.

YAŞADIĞI HER EVİ ÇÖPLERLE DOLDURDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ardından şimdiki evine gelen yaşlı kadın burayı da çöplerle doldurdu.

Şu an ikamet ettiği evin yıllar önce de çöpler nedeniyle yine boşaltıldığı öğrenildi.

Mahalle muhtarı, polis ve zabıta ekipleri 1 hafta boyunca Naile Akkaya'nın evinin önünde bekledi.

YAŞLI KADINI İKNA EDEREK DIŞARI ÇIKARDILAR

Dün sabah polis ekipleri yaşlı kadını ikna ederek kızı ile birlikte dışarı çıkardı.

Eve giren ekipler biriken çöplerden yaşam alanı kalmadığını gördü.

Daha sonra Esenler Belediyesi'nden gelen temizlik işleri görevlileri zabıta ekipleri yardımıyla çöp evi boşaltmaya başladı.

2 GÜN SÜREN ÇALIŞMAYLA TÜM ÇÖPLER ÇIKARILDI

Öte yandan evin girişi dar olduğu için pencere ve merdivenin olduğu kısımdaki demir parmaklıklar kesilip iş bitince de kaynak ile tekrar takıldı.

Dairede bulunan çöpler belediye ekiplerinin 2 gün süren yoğun çalışmalarının ardından 11 kamyona yüklendi.

EVDE İLAÇLAMA DA YAPILDI

Çöpler çıkarıldıktan sonrada ilaçlama yapıldı.

Akkaya ve zihinsel engelli kızını Esenler Belediyesi'nde görevli psikolog muayene etti.

Çöplerin boşaltılması ile birlikte mahalleli rahat nefes aldı.

"ZABITALARIMIZ EVİNİ 3 DEFA BOŞALTTI AMA TEKRAR DOLDURDU"

Çöp ev ile ilgili açıklama yapan Esenler Kazımkarabekir Mahallesi Muhtarı Fatih Zaferoğlu şu ifadeleri kullandı:

Mahallede bir çöp ev var. Bir haftadır polis ve zabıtalarımızla beraber burada bekliyorduk. Kapıyı açtırdık. Şu anda evi boşaltıyoruz. Evin her tarafına çöp yığılmış. Zabıta ekipleri ile birlikte şu anda evi boşaltıyoruz.



Daha önce de başka sokakta bir çöp evi daha vardı, orayı da boşaltmıştık. Kadında bir rahatsızlık var. Sürekli olarak çöpleri evine yığıyor. Zabıtalarımız evini 3 defa boşalttı ama tekrar doldurdu. Belediye ekiplerimizle beraber çalışmalarımız devam ediyor. Belediyeden psikolog geldi. Muhtarlık ve belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapacağız.

"EVİNİ HER SENE ÇÖPLE DOLDURUYOR"

Komşusu ile ilgili konuşan Songül Kabalaklı şunları söyledi: