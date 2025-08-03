İstanbullular güneşli havada sahillere akın etti

İstanbul'da hafta sonu etkili olan sıcak ve güneşli hava, sahillere hareketlilik getirdi.

Sabah saatlerinden itibaren Bebek Sahili'nde yoğunluk yaşandı.

GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI ÇIKARDILAR

Kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken kimileri deniz kenarında oturmayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar ise boğazda yüzerek serinlemeyi tercih etti.

Boğaz manzarasının tadını çıkaran İstanbullular, açık havada vakit geçirmenin keyfini yaşadı.

"SICAK HAVAYI YÜZEREK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Denizde tehlikeli hareket yapılmaması gerektiğini söyleyen Oğuz Kaan, şöyle konuştu:

"SU ÇOK SICAK"

Denize girerek serinleyen Yasin Ceren ise şunları söyledi:

Biz sıcak havayı çok sevmiyoruz. Biz her hafta denize giren insanlarız. Burada bir 'Aşiyan Aşıkları' diye grubumuz var. Her pazar burada yüzüyoruz ve kalabalık bir grup. 5-6 kişi arkadaşlarımız var. Kar yağarken dahi denizdeyiz. Denizi, soğuğu seven insanlar her hafta gelebilirler. Acayip bir su. Şu anda sıcaktan bunalıyoruz, ama yapacak bir şey yok. Buzlu sulara giriyoruz. Bir hafta önce su daha güzeldi. Şu an bayağı sıcak.