İsviçre değil Sakarya: Sultanpınar Yaylası'nda kartpostallık görüntüler

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Sultanpınar Yaylası'ndan göz kamaştıran görüntüler...

Deniz seviyesinden yaklaşık bin 500 metre yükseklikte bulunan Sultanpınar Yaylası’nda ağaçlar sarı, turuncu ve kızılın tonlarına bürünürken ortaya çıkan görsel şölen, havadan görüntülendi.

İZLEYENLERİ MEST EDİYOR

Renklerin adeta dans ettiği doğa manzarası, izleyenleri hayran bıraktı.

Her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Sultanpınar Yaylası, özellikle hafta sonları doğayla baş başa kalmak isteyen kampçılar ve fotoğraf tutkunları için cazibe merkezi haline geliyor.

BÜYÜLEYİCİ GÖRSEL ŞÖLEN

Sessizliği, temiz havası ve eşsiz manzaralarıyla dikkat çeken yaylada oluşan kartpostallık manzaralar izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Sultanpınar Yaylası, yılın her döneminde farklı güzellikler sunsa da sonbaharda adeta doğanın tüm renklerini aynı tabloda buluşturarak ziyaretçilerine büyüleyici bir görsel şölen yaşatıyor.