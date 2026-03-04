Senai Demirci ile Ramazan’a Dair 14. Bölüm

SENAİ DEMİRCİ İLE RAMAZANA DAİR PROGRAMINI YOUTUBE KANALIMIZDA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ensonhaber YouTube kanalında Senai Demirci ile Ramazan’a Dair programı, tüm sıcaklığıyla devam ediyor.

Programın 14. bölümü de Demirci'nin hoş sohbetiyle yayında.

Son bölümde insanın hataları, bu hataları kendinde ve başkasında görmesinin sonuçları ele alındı.

"KUSUR ÇOK İYİ BİR ÖĞRETMENDİR"

"Kusurlarımızla neden övünürüz?" sorusuna cevap arayan Demirci, "Kusur görüldüğünde çok güzeldir. Başkasında görüldüğünde değil ama. Kusur kendinde gördüğünde çok iyi bir öğretmendir." dedi.

İnsanın kusurunu kabul ettiğinde narsistik çekirdeğinin kabuğunun biraz da olsa çatladığına dikkat çeken Demirci, "Kabuğunu çatlatmak burada kusurunu görmekle olur." ifadelerini kullandı.

"İNSAN BAŞKASININ HATASINA KÖR OLMALI"

"Başkalarını rezil ederek aziz olamazsın" sözünü hatırlatan Demirci, "Başkalarını rezil ederek kazandığın azizlik de çok rezil bir azizliktir. O izzet değildir. O yüzden insan başkasındaki hataya kör olmalı, kendisindeki hatayı görür olmalıdır." dedi.