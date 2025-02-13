İzmir'de ölümcül hastalığa sahip kardeşine ikinci kez donör olacak

DHA

Aydın’ın Didim ilçesinde inşaat işçisi Serhat ve Hüzeyme Özabay’ın 6 aylık kızı Miray, immün yetmezliği nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçiyor.

Doğum sırasında nefessiz kalan Miray, Aydın’daki üniversite hastanesine sevk edilerek 3 hafta kuvözde kaldı.

6 aylıkken immün yetmezliği teşhisi konulan Miray, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde İntravenöz İmmünoglobulin (IVIG) tedavisine başladı.

Ancak, tedaviye rağmen sık sık enfeksiyonlar geçiren Miray, hastaneye yatmak zorunda kaldı.

"10 GÜNDE BİR İYİLEŞİYOR"

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği'ne ait evlerde kaldıklarını ve sık sık enfeksiyona bağlı öksürük, ateş, halsizlik gibi şikayetler ile hastaneye gittiklerini belirten anne Hüzeyme Özabay, "10 günde bir iyileşiyor sonra yeni bir enfeksiyon başlıyordu. Ayda 1 ya da 3 haftada bir IVIG alıyordu. Kök hücre naklinden başka çare olmadığını söylediler. 'Nakil olmazsa IVIG alarak da bir yere kadar yaşayabilir, uzun süre hayatta kalamaz' dediler. Nakil için geçen sene şubat ayında yatışı yapıldı. Mart ayında ağabeyinden nakil oldu." ifadelerini kullandı.

"NAKİL BAŞARILI OLSAYDI NORMALE DÖNECEKTİ"

Geçen yıl şubat ayında yapılan 6 yaşındaki ağabeyi Murat'tan alınan kök hücre ile 5 yaşındaki Miray, tekrar hayat tutunmuştu. Ancak nakil sonrası uyum oranı hızla düşmeye başladı.

Yaşananları anlatan anne Özabay, "Murat'a da Miray'a da anestezi verildi. Murat'ın sırtından ilik alındı, Miray'ın boynundaki kateterden vücuduna aktarıldı. Ancak nakilden sonra da Miray yine hep hasta oluyordu. Birkaç kez hastaneye yatışı oldu. Nakilin tutmadığı da birkaç ay önce kesinleşti.

Bir daha nakil yapılacak. İkinci nakilde Murat'a da katater takılacak. Şu an uygun zamanın gelmesi bekleniyor. Ağabeyi de çok güçsüz, aralarında kilo farkı yok. Miray'ın dalak ve karaciğerinde büyüme var. Karnında şişlik var. Nakil başarılı olsaydı normal haline dönecekti. Ne zaman nakil olacak bilmiyoruz." diye konuştu.

"MİRAY'I DA KAYBETMEK İSTEMİYORUM"

Hüzeyme Özabay, daha önce aynı hastalık nedeniyle 2017’de 9 aylıkken bir bebeğini kaybettiğini belirterek "O zaman Bitlis'te yaşıyorduk. Sürekli ateşli enfeksiyon geçiriyordu. Miray'ı da kaybetmek istemiyorum. Bunu yaşamayan bilemez. Zor bir süreçten geçiyoruz. Murat ikinci defa hayat olacak kızıma. İnşallah bu kez hiçbir sıkıntı olmaz. Sağlıkla evimize dönmek için sabırsızlanıyoruz. Ağabey-kardeş iyi anlaşıyorlar. Murat'a da hep anlatıyoruz kardeşinin durumunu. Onu hep koruyor." ifadelerini kullandı.

"AİLELER ZOR BİR SAVAŞ VERİYOR"

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan da şehir dışından gelen ailelere tedavileri süresince, 6 ay ile 1 yıl arasında destek olduklarını belirtip, "Miray ilik nakli olduktan sonra hastane aracılığıyla bize ulaştılar. Şimdi ikinci nakil bekleniyor. Bizim evlerimizde aileler normalde 6 ay ile 1 yıl arasında kalabiliyor. Ama bu ailemize yeni bir müracaatmış gibi 6 ay 8 ay gerekirse 1 yıl daha hak tanıyacağız.

Doktor 'gidebilir' diyene kadar bizim evimizde kalacaklar. Ama sırada bekleyen başka hastalar var. İzmir'deki 9 evde 18 aile kalıyor. Hiç boş yerimiz yok. Ramazan ayında kuru gıdadan tutun ete kadar, çocuk bezi ya da yüzey temizlik malzemelerine kadar tüm bağışları kabul ediyoruz. Aileler zor bir savaş veriyor. Biz de biraz olsun onlara nefes aldırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.