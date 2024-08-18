İzmir'de yıllardır anlamlandırlılamayan heykel Heykel hizmetleri ile anılan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin diktiği kadın heykelinin yıllardır ne amaca hizmet ettiği bilinmiyor.

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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerin 'heykel hizmetleri' bitmiyor...

Heykelleri art arda diken CHP'li belediyelerin birçok 'eseri' ise anlamsızlığı ile dikkat çekiyor.

Ya heykeli yapılan tarihi şahsa benzemeyen ürünler ortaya çıkıyor ya da kimsenin anlamlandıramadığı ürünler meydanlara yerleştiriliyor.

İZMİR'İN GARİP HEYKELİ

Onlardan biri de İzmir'in Alsancak ilçesindeki Ali Çetinkaya Bulvarı'nda bulunuyor.

Belediyenin diktiği mermer heykeli kimse anlamlandıramıyor. Heykel anlam ifade etmekten çok gençlerin üzerine çıkıp fotoğraf çektirmesine hizmet ediyor.

Söz konusu heykel ve anlamsızlığı sosyal medyada da gündem oldu.

Paylaşılan heykelin görüntülerine başka şehirlerde yaşayan sosyal medya kullanıcıları da anlam veremedi.