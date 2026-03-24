Kimyasal kullanmak yok: Beyaz saçları kapatan ev yapımı doğal boya tarifi

Beyaz saçlar, yaş ilerledikçe doğal bir süreç olarak ortaya çıksa da, özellikle genç yaşlarda görüldüğünde estetik kaygılara yol açabiliyor.

Kimyasal boyalar sık kullanıldığında saçın kurumasına ve kırılmasına neden olabiliyor. Bu nedenle birçok kişi, daha sağlıklı ve doğal yöntemleri tercih ediyor.

Evde hazırlanan bitkisel karışımlar, saç tellerini besleyip bakım yaparken beyazların görünümünü geçici olarak koyulaştırabiliyor.

Saç bakım uzmanları, bu doğal yöntemlerin kalıcı kimyasal boyalar kadar etkili olmasa da, düzenli kullanımda saç rengini koyulaştırarak beyazların daha az fark edilir hale gelmesine yardımcı olabileceğini belirtiyor.

KAHVE VE KAKAO MASKESİ

En popüler yöntemlerden biri kahve ve kakao karışımıyla yapılan doğal saç maskesi.

Bir fincan güçlü demlenmiş kahve soğutulduktan sonra içine bir yemek kaşığı kakao ve bir yemek kaşığı saç kremi eklenerek macun kıvamına getirilir.

Temiz ve hafif nemli saçlara uygulanan karışım, 30–40 dakika bekletildikten sonra ılık suyla durulanır. Özellikle koyu saçlarda beyazları daha az fark edilir hale getirir.

ADAÇAYI VE SİYAH ÇAY KARIŞIMI

Bitkisel yöntemlerde bir diğer tercih ise adaçayı ve siyah çay karışımı.

Bir bardak kaynar suya bir yemek kaşığı adaçayı ve bir poşet siyah çay eklenir, yaklaşık 15 dakika demlendikten sonra süzülüp soğutulur.

Ilık karışım saç diplerinden uçlara uygulanır ve yaklaşık yarım saat bekletildikten sonra durulanabilir veya saçta bırakılabilir. Düzenli kullanımda saç rengi daha koyu ve parlak görünür.

CEVİZ KABUĞU SUYU

Doğal renklendirme yöntemlerinden biri de ceviz kabuğu suyu.

Bir avuç ceviz kabuğu küçük parçalara kırılarak suyla 20 dakika kaynatılır ve elde edilen koyu renkli su süzülerek saçlara uygulanır.

Yaklaşık yarım saat bekledikten sonra durulanan saç, doğal pigmentler sayesinde daha koyu bir görünüm kazanabilir.