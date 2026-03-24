Konum kazandırır: Lokasyona göre yaratıcı iş fikirleri

İş kurmak için iyi bir fikir tek başına yeterli değildir; doğru lokasyon seçimi de en az fikir kadar belirleyicidir.

Aynı işi yapan iki işletmeden biri ayakta kalırken diğeri kötü konum seçimi sebebiyle kısa sürede kapanabilir.

İnsan trafiğin, çevredeki ihtiyaç ve hedef kitle; işin kaderini doğrudan etkiler. Bu nedenle doğru yerde konumlanan bir işletme, daha sürdürülebilir kazanç elde edebilir.

Bakıldığında, bazı lokasyon-iş eşleşmelerinin diğerlerine göre çok daha avantajlı olduğu görülüyor.

İşte doğru yerde açıldığında potansiyelini hızla ortaya koyan iş fikirleri...

KONUMA GÖRE MANTIKLI İŞ FİKİRLERİ:

* Noter karşısı - Sigortacı / Fotokopi

* Adliye çevresi - Kırtasiye / Çay ocağı

* Hastane önü - Eczane / Medikal ürün / Kafeterya

* Spor salonu çıkışı - Pilavcı / Protein bar / Smoothie

* Otogar / Metro çıkışı - Dönerci / Büfe / Simitçi

* Üniversite yanı - Uygun fiyatlı kafe / Kırtasiye

* Okul çevresi - Tostçu / Kantin tarzı işletme

* Sanayi sitesi - Esnaf lokantası / Hırdavatçı

* Plaza / iş merkezi - Kahveci / Öğle yemeği konseptleri

* AVM çevresi - Tatlıcı / Kahve zinciri

* Sahil yürüyüş yolu - Dondurmacı / Waffle / Bisiklet kiralama

* Turistik bölgeler - Hediyelik eşya / Döviz bürosu

* Stadyum çevresi - Fast food / Büfe / Taraftar ürünleri

* İnşaat bölgeleri - Market / Ucuz lokanta

* Site ve rezidans yoğunluğu - Pet shop / Kuru temizleme

* Cami çevresi - Çiçekçi / Şekerleme

* Pazar yeri yakınları - Züccaciye / Uygun fiyatlı gıda

* Sahil kasabaları - Balık ekmek / Midye

* Otel çevresi - Rent a car / Tur hizmetleri

* Büyük parklar - Kahve kiosku / Atıştırmalık standı

* Okul çıkışı - Dondurma / Abur cubur / Oyuncak

* Hastane acil girişi - Çorbacı / 24 saat açık büfe

* Metro aktarma noktası - Kahve al-götür / Simit

* İş çıkışı güzergahı - Paket yemek / Ev yemeği

* Gece yoğun bölgeler - Kokoreççi / Çorbacı

* Yeni taşınan siteler - Su bayii / Tüpçü / Temizlik hizmeti

* Öğrenci yurtları çevresi - Ucuz yemek / Çamaşırhane

* Bebekli ailelerin yoğun olduğu yerler - Bebek ürünleri / Eczane

* Evcil hayvan yoğunluğu olan siteler - Veteriner / Pet shop

* Yazlık bölgeler - Market / Şarküteri / Kahvaltılık ürünler

* Fabrika çevresi - Ucuz yemek / Büfe

* Banka şubeleri çevresi - Fotokopi / Evrak işleri

* Nikah salonu çevresi - Çiçekçi / Fotoğrafçı

* Kargo yoğun bölgeler - Ambalaj / Kırtasiye / Matbaa

* Otopark giriş-çıkışları - Oto yıkama / Lastikçi