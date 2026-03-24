Eski ve sararmış nevresimleri bembeyaz yapan sır ortaya çıktı

Yatağınızdaki nevresimlerin zamanla sararması biriken cilt yağı ve terin kumaş dokusuna hapsolduğunun bir göstergesidir.

Temizlik profesyonellerine göre, standart yıkama programları bu birikintileri temizlemek yerine kumaşa daha çok hapsedebiliyor.

Kimyasal yüklü ürünler yerine doğal asit dengesini kullanan bu özel karışım, çarşaflarınızı sadece temizlemiyor, dokusunu da yeniliyor.

İşte sararan nevresimleri canlandıran o formül:

SARARMIŞ ÇARŞAFLARI KAR BEYAZI KARIŞIM

Bu yöntemde ilk adım, çamaşırları özel bir karışımda bekletmek. Bunun için sıcak su dolu bir leğene çamaşır deterjanı, bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır beyazlatıcı ve eczanelerde bulunan boraks ekleyin.

Hazırlanan bu karışımın içine yerleştirilen çarşaf ve yastık kılıfları yaklaşık yarım saat bekletin. Bu süreçte kumaşın içine işlemiş sarı lekeler çözülecek.

Bekletme işleminin ardından çamaşırları çamaşır makinesine alarak normal programda yıkayın.

Kalıntıların tamamen arınması için yıkama sonrasında çift durulama yapabilirsiniz. Düzenli uygulandığında bu yöntem, nevresimleri daha temiz ve parlak bir görünüme kavuşturacak.