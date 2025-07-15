İznik Gölü'nde suların çekilmesiyle korkunç tablo ortaya çıktı

İklim krizinin etkileri birçok konumda etkisini göstermeye başlamışken, aşırı sıcaklardan ve kuraklıktan dolayı zarar gören yerlerden biri de Bursa'da bulunan İznik Gölü oldu...

Yaz aylarında binlerce insanın serinlemek için girdiği, Türkiye'de en büyük göllerden biri olarak dikkat çeken İznik Gölü'nde, suyun çekilmesi tedirginlik yarattı.

Suda yaşanan çekilme, bölgedeki canlı popülasyonunu ve turizmi de tehdit edecek boyuta ulaştı.

İSKELE ÇAYIR VE BATAKLIK HALİNE GELDİ

Serinlemek için tercih edilmesinin dışında gün batımı için de birçok insanın ziyaret ettiği iskele, eski görünümünü kaybederek çayır ve bataklık haline geldi.

''KIYIDAKİ FACİAYI ORTAYA KOYUYOR''

Emekli öğretmen Suat Yıldız, "Biraz önce iskelenin çevresini yürüyerek dolaştım. Su benim diz kapağıma bile gelmemektedir. İskeleye oturduğumda ayaklarının suya değdiği dönemleri biliyorum. Aynı zamanda kıyıdaki faciayı ortaya koyuyor" dedi.

Gölde yaşanan bu korkutucu tablo üzerine insanlar, alınabilecek önlemleri düşünmeye başladı.