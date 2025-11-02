Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın yeni üyeleri, Fransa'nın başkenti Paris'te "31 Ekim Dünya Şehirler Günü"nde belirlendi.

Buna göre, Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "edebiyat" alanında dahil edildi.

Kahramanmaraş, edebiyat alanında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Türkiye'nin ilk şehri oldu.

"KAHRAMANMARAŞ'IN KÜLTÜREL KALKINMA YOLCULUĞUNDA DÖNÜM NOKTASI"

Yetkililer tarafından, UNESCO'nun bu takdirinin, Kahramanmaraş'ın kültürel kalkınma yolculuğunda bir dönüm noktası olduğu bildirildi.

UNESCO tarafından 2004'te başlatılan Yaratıcı Şehirler Ağı'nın, şehirlerin kültürel miraslarını ve yaratıcı endüstrilerini destekleyerek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik ettiği vurgulandı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da kentin Türk şiirinin simge isimlerinden "Yedi Güzel Adam"ın yetiştiği il olarak bilindiğini, bu güçlü edebi mirasın UNESCO tarafından tescillenerek küresel ölçekte de tanınırlık kazandığını kaydetti.