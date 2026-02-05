Kahramanmaraş’ta gülümseyerek uğurladı, ertesi gün enkazdan haber aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde, kentte yaşanan kayıplar ve geride kalanların yaşadığı travmalar hafızalardaki yerini koruyor. Onikişubat ilçesinde kuaförlük yapan Sefa Kepekçi, depremden sadece bir gün önce salonuna gelen ve Ebrar Sitesi’nde yaşayan müşterilerini kaybetmenin acısını hâlâ ilk günkü gibi yaşadığını söyledi.

"SOHBET ETTİK, GÜLEREK UĞURLADIM"

Depremden bir gün önce Ebrar Sitesi’nden gelen bir müşteri grubunu salonunda ağırladığını anlatan Kepekçi, müşterilerin aileleri ve komşularıyla birlikte geldiğini belirtti. Gün boyunca sohbet ettiklerini, birlikte vakit geçirdiklerini ifade eden Kepekçi, “Hepsini gülerek uğurladım. Ertesi gün hepsinin enkaz altında kaldığını öğrendim.” dedi.

"BİR GÜN ÖNCE SAÇINI BOYADIĞIM İNSANLARI KAYBETTİM"

Felakette çok sayıda müşterisini yitirdiğini dile getiren Kepekçi, yaşadığı travmayı şu sözlerle anlattı:

Depremden bir gün önce saçını boyadığımdan dolayı ertesi gün vefat haberini aldığım 6-7 müşterim oldu. Ebrar Sitesi’nden gelen 4-5 kişilik bir grup vardı. Gün boyu beraberdik, hatta yemek yaptılar. Gülerek gönderdim ama gece deprem oldu. Sonra hepsini kaybettiğimizi öğrendik. Bu, çok ağır bir travmaydı.

ESNAF DAYANIŞMASIYLA AYAKTA KALDILAR

Depremin ardından birçok esnafın işsiz kaldığını belirten Kepekçi, meslektaşlarıyla birlikte dayanışma örneği sergilediklerini söyledi. Kendi iş yerlerini kaybettiklerini, yeni bir lokasyonda yeniden hizmet vermeye başladıklarını aktaran Kepekçi, toparlanma sürecinin zaman aldığını ifade etti.

"İNSANLARIN KENDİNİ BİRAZ OLSUN İYİ HİSSETMESİNİ İSTEDİK"

Deprem sonrası moralin tamamen çöktüğünü dile getiren Kepekçi, ilk aylarda gelen vatandaşlardan ücret almadıklarını belirterek şunları kaydetti: