Karabük'te hiç görmediği engelli çocuğa yürüteç yaptı Safranbolu ilçesinde lise öğretmeni, hiç görmediği 4 yaşındaki engelli çocuğa atık malzemelerden yürüteç yaptı.

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AA & Ensonhaber

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görev yapan metal teknolojileri öğretmeni Tuğrul Akdemir'i, memleketi Giresun'dan bir köy muhtarı telefonla aradı.

Muhtarın, 4 yaşında engeli bir kız çocuğu için yürüteç talebini ilettiği Akdemir, bu isteği yerine getirmek için harekete geçti.

Sanayiye giderek atık malzeme toplayan Akdemir, engelli kız çocuğu için yürüteç yaptı.

"Masraflarını kendimiz karşıladık"

Memleketine giderek yürüteci hiçbir ücret talep etmeden çocuğa teslim edecek olan Tuğrul Akdemir, yürüteci portatif ve çocuğun engeline göre kullanılabilir tasarladığını söyledi.

Akdemir, yürütecin rahat kullanılabilir olduğunu belirterek,

Ön tekerler sarhoş teker olduğu için kolay dönüyor. Çok fazla efor ve güç sarf etmeyecek. 7-8 yaşına kadar kullanabileceği şekilde ayarlama yaptım. Önümüzdeki pazartesi götürüp teslim edeceğim. Masraflarını kendimiz karşıladık.

diye konuştu.