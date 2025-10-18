Karadeniz'de hamsi bolluğu: Kilosu 100- 150 TL'ye kadar düştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hamsi bolluğu yüzleri gülümsetti...

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde gece saatlerinde Karadeniz'e açılan balıkçılar, sabaha karşı kasalar dolusu hamsiyle limana döndü.

''DENİZLERDE HAREKETLENME VAR''

Avlanan hamsiler, limanda kasalanıp buzlandıktan sonra kamyonlara yüklendi.

Balıkçı Vedat Kalmaz, denizlerdeki hareketliliğin artmasıyla birlikte hamsi miktarının yükseldiğini ve fiyatların düştüğünü belirterek, "Balık bugün çok şükür biraz daha bollaştı. Denizlerde hareketlenme var.

Gırgırlarımız çok şükür bin kasa civarında balık ile döndü 2-3 tane gırgırımız.

Çok şükür bereketli şu anda. Bugün tezgahta balık 100-150 civarında dün 250-300 lira iken bugün düştü" dedi.

''HAMSİ VAR BOL MİKTARDA''

Hamsi bolluğuna rağmen palamut, lüfer ve çinekop miktarının az olduğunu ifade eden balıkçı Faruk Birinci, sezonun hamsi açısından verimli geçtiğini söyleyerek, "Hamsi var bol miktarda.

Hava şartlarından bazen kolisi 2 bin lira yapıyor, bugün ise kolisi bin lira, bin 100 TL civarında. Balığın durumuna da bağlı.

''BALIĞIN TEZGAHLARDA KİLOSU 100 LİRA''

Balık fiyatları vatandaşa uygun. Tezgahlarda kilosu balığın 100 lira.

Bu şekilde devam ederse sezon vatandaş içinde balıkçı içinde iyi geçer hamsi olarak.

Ama bizim kıyı balıkçısı palamut, lüfer, çinekop olsun tutamadılar" şeklinde konuştu.

Karadeniz’in serin sularında avlanan hamsiler, buzlanma işlemlerinin ardından Ankara ve İstanbul’daki hallere ulaştırılmak üzere yola çıktı.