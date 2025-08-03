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Karadeniz'in 'Bulut Denizi', ziyaretçilere unutulmaz güzellikler sunuyor

Doğu Karadeniz’in yüksek zirvelerinde zaman zaman ortaya çıkan bulut denizi, izleyenlere görsel bir şölen sunarak doğanın eşsiz yüzünü gözler önüne seriyor.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 03.08.2025 12:29

Trabzon’un Araklı ilçesindeki Yılantaş Yaylası ile Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Boğaz Yaylası, farklı zamanlarda oluşan bulut denizi manzarasıyla görenleri büyülüyor.

KARTPOSTALLIK KARELER

Özellikle gün doğumu ve gün batımında ortaya çıkan bu doğa olayı, yaylaları adeta masalsı bir atmosfere bürürken, güneş ışınlarının bulutlarla dans ettiği anlar kartpostallık karelere dönüşüyor.

Karadeniz’in yüksek rakımlı yaylalarında sıkça görülen ve ‘bulut denizi’ olarak bilinen bu etkileyici doğa olayı, bölgeyi ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşatıyor.

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