Karaman'da mantardan zehirlenen genç kıza, kardeşinin karaciğeri nakledildi Anne ve babasıyla yediği mantardan zehirlenen ve karaciğeri iflas eden 24 yaşındaki genç kız, kardeşinden yapılan karaciğer nakli ile hayata tutundu.

DHA

Çağlayan Ailesi, bahçede yetişen mantarı toplayıp, yemek yaptı ve yedi.

Anne Türkan Çağlayan (51), baba Celalettin Çağlayan (55) ve 24 yaşındaki Dilara Çağlayan, bir süre sonra mide bulantısı, ishal ve kusma şikayeti ile Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Mantardan zehirlendikleri belirlenen anne ve kızı ilk tedavilerinin ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, baba ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Karaciğeri iflas etti

Türkan Çağlayan'ın sağlık durumu iyiye giderken, kızı Dilara Çağlayan'ın karaciğeri iflas etti.

Dilara, Eskişehir Anadolu Üniversitesi öğrencisi olan kardeşi Ayşe Çağlayan'dan yapılan nakille hayata tutundu.

Önceki gün gerçekleştirilen nakil operasyonunun ardından Dilara'nın sağlık durumu da iyiye gitmeye başladı.

"Mantar yemem artık"

Türkan Çağlayan, bahçeden topladıkları mantardan yaptıkları yemeği yedikten sonra rahatsızlandıklarını anlatarak, şunları söyledi:

Evimin bahçesinde ceviz ağacımızın altına havuç ekmiştim. O havucun olduğu yerden çıkmış, 2 tane. Ben de gördüm, baktım bildiğimiz mantar diye onları aldım götürdüm, kızım da pişirdi. Yemeğin artan kısmını da kediye dökmüştüm, kedi de 3 gün baygın yattı. Biz rahatsızlanınca hemen hastaneye gittik. Karaman'da 1 gün yoğun bakımda yattık. Sonra Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk ettiler. Yapacak bir şey yok. Allah'ım kimsenin başına vermesin. 'Bu topraktan çıktı' diye hiç kimse bilmediği bir şeyi yemesin. Daha önce de annem bahçeden getiriyordu, biz yiyorduk. Başımıza bir şey gelmemişti. Kızıma kardeşinden nakil yapıldı. Hem çok sevinçliyim hem çok üzgünüm. Güvenli mantarı da yemem artık.

"Değerlerinde korkunç yükselmeler oldu"

Ankara Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Bostancı ise anne ve kızın sağlık durumlarının ilk başta iyiye gittiğini belirterek, şöyle devam etti:

Karaciğer değerleri 1'inci gün düştüğü için biz 'tamam' dedik, kızın da toparlayacağını düşündük. 2 saat sonra baktık ki bazı değerleri ölçülemeyecek kadar yüksekti. Değerlerinde korkunç yükselmeler oldu. Ve biz acil çağrıya çıktık. Hastanın parametrelerine yönelik tedavilere başladık. Bu sırada da acil olarak diğer kız kardeşi ile hazırlıklara başladık. Organı uygun mu, değil mi, büyüklüğü yeter mi, kendisine kalan yeter mi, damarlara uygun mu? Çok hızlı bir şekilde ona giriştik ve 24 saat içerisinde o hazırlıklarımızı bitirdik. Ölçümlerimiz neticesinde bu karaciğerin uygun olabileceğine karar verdik. Nakil sonrası şu anda değerlerimizde düşme gördük, düzeldi. Uyaranlara cevabı var.

Mantar zehirlenmelerine dikkat

Gastroenteroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meral Akdoğan Kayhan da, özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında fazlasıyla meydana gelen mantar zehirlenmelerine dikkat çekerek, şöyle konuştu: