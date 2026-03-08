Kars'ta kara saplanan 12 araç ve içindekiler kurtarıldı

Kars'ta kar yağışının etkisiyle kara saplanan araçlar İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Digor ilçesinde mahsur kalan 12 araç, yoğun çalışmalar sonucu yolculuklarına devam edebildi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sorunları yaşandı.
Yurt genelinde sıcaklıklar günden güne artarken, Kars sokakları hala karlarla kaplı.
Yüksek kalınlıktaki kar, vatandaşın gündelik yaşantısını zorlaştırıyor.
KARS'TA KAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR
Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüşünce ulaşım olumsuz etkilendi.
Digor ilçesinde görüş mesafesinin düşmesi ve yolların karla kaplanması sonucu birçok güzergahta araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
KARA SAPLANAN ARAÇLARDA MAHSUR KALDILAR
Yoğun tipi nedeniyle Dağpınar beldesi-Türkmeşen grup köy yolu ile Karakale ve Oyuklu köy yolları ulaşıma kapandı.
Bu güzergahlarda seyir halindeyken kara saplanan 12 araçta mahsur kalanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.
MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR GÜVENLE TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Digor Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleri eşliğinde çalışma başlattı.
Yapılan çalışma sonucunda mahsur kalan tüm araçlar bulundukları yerden kurtarılarak güvenli bölgelere tahliye edildi.
Kurtarma operasyonunun ardından ekipler, bölgede tipinin etkisini sürdürdüğünü belirtti.