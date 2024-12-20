Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları! Rize'de kar kalınlığı kayak merkezlerini solladı

AA & Ensonhaber

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 77, Konaklı'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Mersivan'da 67, Zigana'da 62, Çambaşı'nda 48, Uludağ'da 37, Keltepe'de 35, Kop'ta 32, Erciyes'te 25, Nemrut'ta 24, Hakkari'de 21, Haserek'te 15, Sarıkamış'ta 14, Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz'da 9, Yıldıztepe'de 8 ve Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.

Aynı listede Güneysu - Rize 183 santimetre ile Palandöken'in geride bıraktı.

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TÜRKİYE GELELİNDE KAR KALINLIKLARI

GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI

Güneysu - Rize 183 santimetre

İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI

İkizdere - Rize 173 santimetre

PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ

Palandöken - Erzurum 110 santimetre

MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ

Meram - Konya 100 santimetre

ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ

Çamlıhemşin - Rize 99 santimetre

GÖRELE/SİS DAĞI

Görele - Giresun 98 santimetre

İSPİR/ULUTAŞ

İspir - Erzurum 90 santimetre

İKİZDERE/SİVRİKAYA

İkizdere - Rize 89 santimetre

ERGAN KAYAK MERKEZİ

Merkez - Erzincan 84 santimetre

ŞAVŞAT/YAVUZKÖY

Şavşat - Artvin 84 santimetre

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ

Merkez - Bolu 77 santimetre

KONAKLI KAYAK MERKEZİ

Palandöken - Erzurum 75 santimetre

YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZİ

Merkez - Sivas 70 santimetre

ARTVİN/MERSİVAN KAYAK MERKEZİ

Merkez - Artvin 64 santimetre

BAYBURT/YAYLALAR KÖYÜ

Merkez - Bayburt 61 santimetre

ZİGANA KAYAK MERKEZİ

Torul - Gümüşhane 60 santimetre

KAYAK MERKEZLERİ İÇİN HAVA SICAKLIK TAKVİMİ

Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez/ 20.12.2024 / En düşük / En yüksek

Palandöken / Parçalı bulutlu / -7 / -3

Ergan / Parçalı bulutlu / -6 / 0

Kartalkaya / Sisli / -5 / 2

Konaklı / Parçalı bulutlu / -7 / -1

Yıldız Dağı / Parçalı bulutlu / -6 / 2

Erciyes / Az bulutlu / -3 / 3

Hakkari / Parçalı bulutlu / -13 / -1

Nemrut / Parçalı bulutlu / -6 / -1

Çambaşı / Az bulutlu / -5 / 4

Yıldıztepe / Sisli / -5 / 4

Yalnızçam / Parçalı bulutlu / -15 / -4

Uludağ / Puslu / 2 / 7

Sarıkamış / Parçalı bulutlu / -10 / 1

Ilgaz / Az bulutlu / -4 / 3