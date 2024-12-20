Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları! Rize'de kar kalınlığı kayak merkezlerini solladı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 110, Ergan'da 84, Kartalkaya'da 77, Konaklı'da 75, Yıldız Dağı'nda 70, Mersivan'da 67, Zigana'da 62, Çambaşı'nda 48, Uludağ'da 37, Keltepe'de 35, Kop'ta 32, Erciyes'te 25, Nemrut'ta 24, Hakkari'de 21, Haserek'te 15, Sarıkamış'ta 14, Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz'da 9, Yıldıztepe'de 8 ve Ladik'te 5 santimetre ölçüldü.
Aynı listede Güneysu - Rize 183 santimetre ile Palandöken'in geride bıraktı.
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TÜRKİYE GELELİNDE KAR KALINLIKLARI
GÜNEYSU/HANDÜZÜ YAYLASI
Güneysu - Rize 183 santimetre
İKİZDERE/ÇAĞRANKAYA YAYLASI
İkizdere - Rize 173 santimetre
PALANDÖKEN KAYAK MERKEZİ
Palandöken - Erzurum 110 santimetre
MERAM/KAYHÜYÜK KÖYÜ
Meram - Konya 100 santimetre
ÇAMLIHEMŞİN/AYDER FIRTINA DERESİ
Çamlıhemşin - Rize 99 santimetre
GÖRELE/SİS DAĞI
Görele - Giresun 98 santimetre
İSPİR/ULUTAŞ
İspir - Erzurum 90 santimetre
İKİZDERE/SİVRİKAYA
İkizdere - Rize 89 santimetre
ERGAN KAYAK MERKEZİ
Merkez - Erzincan 84 santimetre
ŞAVŞAT/YAVUZKÖY
Şavşat - Artvin 84 santimetre
KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ
Merkez - Bolu 77 santimetre
KONAKLI KAYAK MERKEZİ
Palandöken - Erzurum 75 santimetre
YILDIZDAĞI KAYAK MERKEZİ
Merkez - Sivas 70 santimetre
ARTVİN/MERSİVAN KAYAK MERKEZİ
Merkez - Artvin 64 santimetre
BAYBURT/YAYLALAR KÖYÜ
Merkez - Bayburt 61 santimetre
ZİGANA KAYAK MERKEZİ
Torul - Gümüşhane 60 santimetre
KAYAK MERKEZLERİ İÇİN HAVA SICAKLIK TAKVİMİ
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
Merkez/ 20.12.2024 / En düşük / En yüksek
Palandöken / Parçalı bulutlu / -7 / -3
Ergan / Parçalı bulutlu / -6 / 0
Kartalkaya / Sisli / -5 / 2
Konaklı / Parçalı bulutlu / -7 / -1
Yıldız Dağı / Parçalı bulutlu / -6 / 2
Erciyes / Az bulutlu / -3 / 3
Hakkari / Parçalı bulutlu / -13 / -1
Nemrut / Parçalı bulutlu / -6 / -1
Çambaşı / Az bulutlu / -5 / 4
Yıldıztepe / Sisli / -5 / 4
Yalnızçam / Parçalı bulutlu / -15 / -4
Uludağ / Puslu / 2 / 7
Sarıkamış / Parçalı bulutlu / -10 / 1
Ilgaz / Az bulutlu / -4 / 3
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