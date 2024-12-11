Kayıp kardeşini arayan Suriyeli Türkmen'in acısı yürekleri dağladı

İHA

Yıllar önce Suriye'de patlak veren iç savaştan canını zor kurtaran Cuma Musa Dedeoğlu, "vatanım" dediği Türkiye'ye sığındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kendine güvenli bir yuva kuran Dedeoğlu, yüreğinde büyük bir acı taşıyor.

Dedeoğlu, yıllardır 2012 yılında Esad rejimi döneminde kaybolan kardeşini bulma umuduyla kardeşinin izini sürüyor.

KAYIP KARDEŞİNİ ARIYOR

O dönemde Suriye ordusunda asker olarak görev yapan kardeşinden bir daha haber alınamadığını anlatan Dedeoğlu, kardeşinin tutuklu olabileceği ya da hala hayatta olabileceği ihtimaliyle umudunu kaybetmediğini söyledi.

"KENDİ TOPRAKLARIMIZDA ÖZGÜRLÜĞÜ GÖRMEK İSTİYORUZ"

“Onun hayatta olup olmadığını bilmiyorum ama bir haber almayı dört gözle bekliyorum.” diyen Dedeoğlu, yıllardır süren belirsizliğin ailesini derinden etkilediğini ifade etti.

Suriye'nin Baas rejiminden kurtulmuş olmasından dolayı mutluluğunu dile getiren Dedeoğlu, “Kendi topraklarımızda özgürlüğü görmek istiyoruz. Ancak kardeşimin yokluğu, bu sevincimizi gölgeliyor.” diye ekledi.

"BİZ OSMANLI TORUNUYUZ"

Osmanlı torunu olduğunu söyleyen Dedeoğlu, “Bizim esas kökümüz Türkiye'den gitme ve biz Osmanlı torunuyuz. Oradan gelme nedenini biliyorsunuz, sağ olsun Türkiye bize kucak açtı. Kahramanmaraş'a geldik yerleştik.

Herkes yardımcı oldu, Cumhurbaşkanı da, teşekkürler. Bütün insanlar bize destek oldu. Ben burada Suriyelilere ekmek dağıtım işini yapıyorum.” dedi.

"KARDEŞİMİ ARARKEN ÖLÜMLE TEHDİT EDİLDİM"

Kardeşinin 12 yıldır kayıp olduğunu ifade eden Dedeoğlu, “Benim kardeşim Esad döneminde askerdi ve 2012 yılında kardeşimi Türkmen olduğu için kaybettiler. Aynı zamanda kendisi gibi 38 kişinin de kaybolduğunu öğrendim.

Kardeşimin yerini öğrenmek için gittiğimde beni öldürmekle tehdit ettiler. 1 yıl kadar kaldım ve aradım ama bulamadım. Adı Muhammed Musa Dedeoğlu. Cezaevinde olma ihtimali var ama öldürülme ihtimali de var.” diye konuştu.