Keşan'da gelinle damat düğüne vinçle giriş yaptı Düğünlerde gelin ve damadın tören anlanına girirken bulduğu ilginç yöntemlere bir yenisi daha eklendi. Edirne'deki törende evlenecek çift törene vinçle geldi.

DHA

Gelin ve damadın düğün alanına girerken ilgi odağı olmak için çeşitli aktiviteler yapması moda haline geldi.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Asya (25) ve Çağatay (30) Saçar çifti, daha önce hiç görülmemiş bir giriş yaptı ve düğün alanına, vince bağlanmış platformun üzerinde indi.

Çağatay Saçar ile eşi Asya, dün akşam İspat Cami Mahallesi’ndeki kır bahçesinde düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

60 tonluk vinçle 30 metre yüksekliğe çıkardı

Asya ve Çağatay Saçar çifti, 60 tonluk vince bağlanan platformun üzerinde yaklaşık 30 metre yüksekliğe çıktıktan sonra davetlileri selamlayarak düğün alanına indi.

Davetliler, vinçli girişi kaydetti

Davetliler bu anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

"Heyecan verici"

Gelin Asya Saçar, hayatında unutulmaz bir an yaşadığını belirterek, duygularını şöyle dile getirdi:

İlginç bir tecrübe olacak. Sadece bir kez denedik. Heyecanlıyım. Heyecan verici ve hoş.

"Türkiye'de bir ilk"

Çağatay Saçar ise “Düğüne yeni bir tat ve hareket katmak istedik. Türkiye’de bugüne kadar hiç olmayan bir şey gerçekleştirdik” diye konuştu.