Malatya'da ampute teknikeri, depremzedelere destek oluyor

Hayatının erken yaşlarında büyük bir sınavla karşılaşan 26 yaşındaki Mehmet Karakaş, yaşadığı zorlu süreci başkalarına umut olacak bir mesleğe dönüştürdü. Küçük yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybeden Karakaş, bugün Hatay’da depremzedelerin yeniden ayağa kalkabilmesi için protez süreçlerinde destek veriyor.

ÇOCUK YAŞTA AMPUTE OLDU, HAYATA TUTUNDU

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 2009 yılında meydana gelen trafik kazasında henüz 9 yaşındayken sağ bacağı diz altından ampute edilen Karakaş, o günden sonra protez kullanmaya başladı. Yaşadığı zorluklara rağmen eğitimine devam eden Karakaş, 2021 yılında İstanbul Beykent Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü’nden mezun olarak meslek hayatına adım attı.

DEPREMZEDELER İÇİN SAHADA GÖREV YAPIYOR

Karakaş, yaklaşık 4 ay önce Fiziksel Engelliler Vakfı aracılığıyla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yerleşkesinde kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde çalışmaya başladı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan merkezde görev yapan Karakaş, afet nedeniyle uzuv kaybı yaşayan depremzedelerin protez süreçlerini yöneterek teknik destek sağlıyor.

"ONLARIN YAŞADIĞINI BEN DE YAŞADIM"

Kendi yaşam hikayesinin danışanlarıyla güçlü bir bağ kurmasına yardımcı olduğunu belirten Karakaş, empati kurmanın önemine dikkat çekti:

Bu süreci yaşamış biri olarak onların neler hissettiğini biliyorum. İnsanlara ‘Ben de bu zorluklardan geçtim, çabalarsanız siz de aşabilirsiniz’ diyerek moral vermeye çalışıyorum.

HASTALAR DAHA GÜÇLÜ HİSSEDİYOR

Merkeze gelen birçok kişinin kendisinin de protez kullandığını gördüğünde daha fazla motive olduğunu söyleyen Karakaş, “Beni gördüklerinde ‘Bu doktor bizim halimizden anlar’ diyorlar. Ben yapabildiysem onların da başarabileceğini düşünüyorlar ve bu da süreci kolaylaştırıyor.” dedi.

DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ DESTEK

Valilik, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fiziksel Engelliler Vakfı ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğiyle kurulan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi’nde depremzedelere ücretsiz hizmet veriliyor. Karakaş, bu merkezde çalışmanın kendisi için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti.

"HAYATA YENİDEN TUTUNDUM"

Merkezde tedavi gören depremzedelerden 48 yaşındaki Özgür İşçioğlu ise 6 Şubat depremlerine Antakya’nın Narlıca Mahallesi’ndeki evinde yakalandığını ve komşu binanın yıkılması sonucu sağ bacağını kaybettiğini anlattı.

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi sayesinde yeniden yürümeye başladığını belirten İşçioğlu, “Hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendimi daha iyi hissediyorum. Hayata küsmüştüm ama burada tekrar umut buldum. Mehmet Hoca bizi gerçekten anlıyor ve büyük bir özveriyle yardımcı oluyor.” diye konuştu.