Rüyaları neden unuturuz: İşte bilimsel yanıtı

Gece boyunca neler yaşadığımız çoğu zaman sabah gözlerimizi açtığımızda birer muamma gibi silinir.

Kimileri gördüğü rüyaları tüm ayrıntılarıyla hatırlarken, bazıları hiçbir şey yaşamamış gibi uyanır.

Psikologlar ve uyku araştırmacıları, bu durumun oldukça yaygın olduğunu ve aslında herkesin her gece rüya gördüğünü belirtiyor.

Uzmanlar, rüyaları hatırlayamamanın rüya görmediğimiz anlamına gelmediğini vurguluyor. Araştırmalar, rüyaların özellikle REM uykusu sırasında ortaya çıktığını ve bu evrede beynin aktif bir şekilde çalıştığını gösteriyor.

Ancak bu yoğun aktiviteye rağmen rüyaların bilinçli hafızaya kaydedilmesi her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle sabah uyandığımızda çoğu rüya hızla unutuluyor.

BİLİNÇALTININ DİLİ RÜYALAR

Psikanaliz kuramının kurucularından Sigmund Freud, rüyaları bilinçaltına açılan önemli bir kapı olarak tanımlamıştır.

Freud’a göre rüyalar, bilinçli yaşamda bastırılan düşünce ve duyguların dolaylı biçimde ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

Psikanalist ve Juan Eduardo Tesone ise bilinçaltının rüyalar, dil sürçmeleri ve mizah gibi yollarla kendini ifade edebildiğini belirtiyor. Tesone’ye göre rüyalar bazen sembolik veya parçalı biçimde ortaya çıktığı için anlaşılması zor olabilir.

RÜYALARI HATIRLAMAMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Liliana Solari, rüyaları hatırlamamanın çoğu zaman psikolojik mekanizmalarla ilişkili olduğunu söylüyor. Herkes rüya görse de, bazı kişiler bunları daha kolay hatırlarken bazıları unutabiliyor. Rüyaların unutulmasının başlıca nedenleri arasında şunlar yer alıyor:

Bilinçaltı içeriklerin bastırılması

Uyanma sırasında hafızanın rüyayı kaydedememesi

Yoğun stres veya zihinsel yorgunluk

Alkol veya bazı ilaçların uyku düzenini etkilemesi

Yetersiz veya düzensiz uyku

SEBEBİ SAĞLIKLA DA İLİŞKİLİ OLABİLİR

Francisco Alberto Guerrini, rüyaların tamamen yokmuş gibi hissedilmesinin uyku kalitesiyle bağlantılı olabileceğini söylüyor.

Uyku bozuklukları, yoğun stres veya solunum problemleri uyku döngüsünü etkileyebilir.

Örnek olarak, üst solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir çocuğun tedavi sonrasında yeniden rüya görmeye başlaması, uyku kalitesinin rüya deneyimi üzerinde etkili olabileceğini gösteriyor.