Kırıkkale'de cezaevinde 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen hükümlü, hafızlık belgesi aldı

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca tutuklu ve hükümlülerin manevi olarak ıslah edilmesi ve topluma yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen projeler devam ediyor.

Bu kapsamda, hafızlık eğitimine katılan Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü M.T, 12 ayda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi.

'HAFIZLIK BELGESİ' ALMAYA HAK KAZANDI

M.T., Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu tarafından yapılan sınavda da başarılı olarak 'Hafızlık Belgesi' almaya hak kazandı.

Hükümlü M.T. için Ceza İnfaz Kurumu'nda hafızlık icazet merasimi yapıldı.

CÜBBE VE SARIĞINI İL MÜFTÜSÜ GİYDİRDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından dua edildi.

Hafız olan hükümlü M.T.'ye, Müftü Topal tarafından cübbe ve sarık giydirilerek hafızlık belgesi verildi.

"CEZA İNFAZ KURUMLARINDA MAHKUMLARIN ISLAHI DA AMAÇLANMAKTADIR"

Törende konuşan Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin, şunları söyledi:

Ceza infaz kurumlarında sadece cezaların infazı değil, aynı zamanda mahkumlarımızın ıslahı da amaçlanmaktadır. Bu hususta Adalet Bakanlığımız önemli projeler gerçekleştirmektedir. Bu minvalde bir hükümlümüzün Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaşması, bu anlayışın en güzel tezahürüdür. Bu hususta mahkumlarımızı, Başsavcılık ve cezaevi idaresi olarak her zaman destekleyeceğimizi bildirmek isterim.

Törene, Keskin Kaymakamı İlhan Kayatürk, din görevlileri ve M.T.'nin ailesi katıldı.