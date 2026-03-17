Çanakkale'de tavşanlar, yol kenarında kavga etti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Dereköy mevkisine giden vatandaş Habip Pempe, yol kenarında dört tavşan fark etti. Tavşanları izlemeye başlayan Pempe, kısa süre sonra iki tavşanın birbirine girdiğini gördü.

MİNİK KAVGA TELEFON KAMERASINA YANSIDI

Habip Pempe, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşılmak üzere belgeledi. Tavşanların sevimli kavgası, görenlerde tebessüm oluşturdu.

DOĞANIN SÜRPRİZ ANLARI

Tavşanların birbirine girme anı, hem doğada beklenmedik davranışların hem de küçük canlıların ilgi çekici görüntülerinin bir örneği olarak kayıtlara geçti. Bu tür doğa gözlemleri, hem eğlenceli hem de hayvan davranışlarını gözlemleme açısından önemli anlar sunuyor.

GÖZLEMCİDEN ÇAĞRI

Habip Pempe, “Böylesi sevimli anları görmek insanı hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor. Doğadaki canlıları izlemek her zaman keyifli” ifadelerini kullandı.

Bu olay, Gökçeada’daki doğa gözlemlerine dair küçük ama eğlenceli bir hatıra olarak kayıtlara geçti.