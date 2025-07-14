Kırıkkaleli Ahmet Taha görme engelini aşıp LGS'de tam puan aldı!

Gözünde yaşadığı problem başarısına engel olmadı, günde 2 saat azimle, istekle ders çalışarak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru cevapladı...

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde yaşayan, sağ gözünde retina dekolmanından dolayı görme kaybı olan ve bu yüzden günde sadece 2 saat ders çalışabilen Ahmet Taha Çömlekçi, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayıp, 500 tam puan alarak azmi ve istikrarlı çalışmasıyla Türkiye birincileri arasına adını yazdırdı.

''DENEMELERLE KENDİMİ GELİŞTİRDİM''

Ahmet Taha Çömlekçi, "Çözemediklerimi kontrol edip bir daha baktım. Hocalarımın verdiği plana uymak önemliydi. Denemelerle de kendimi geliştirdim. Yılın başından sonuna doğru soru sayısını artırdım. Soru çözme sayısı artınca pratik hız da artıyor.

Gözlerimdeki rahatsızlıktan dolayı çok fazla çalışamıyordum, günde yaklaşık 2 saat çalışabiliyordum." dedi.

''SATRANÇ ODAKLANMA AÇISINDAN BENİ GELİŞTİRDİ''

Çömlekçi, eğitim alanındaki başarısına satrancın katkı sağladığını ifade ederek, "Şu an hayalimde net bir meslek yok ama belki bilgisayar mühendisliği olabilir. Çok fazla soru çözmektense, çözemedikleri sorulara tekrar bakmak daha önemli.

Çözdükleri soruları kontrol etsinler. Satranç, odaklanma açısından beni geliştirdi. Paragraflara yönelmede, düşünmede ve zekamı kullanmamda yardımcı olduğunu düşünüyorum. Satranç, beyni geliştirdiği gibi odaklanmaya da katkı sağladığı için LGS açısından iyi bir spor olduğunu düşünüyorum." dedi.

''BU BAŞARIYI UZUN BİR ÇALIŞMANIN SONUNDA ELDE ETTİK''

Oğlu Ahmet Taha'nın başarısının temelinde uzun yıllara dayalı sistemli bir çalışma olduğunu söyleyen baba Tekin Çömlekçi, "23 yıldır öğretmenlik mesleğinin içerisindeyiz. Oğlumuz 500 tam puan aldı, mutluyuz. Ama bu başarıyı uzun bir çalışmanın sonunda elde ettik. İlkokuldan itibaren düzenli kitap okuması, soru çözmesi, bunların yanında kaynakları düzenli ve verimli bir şekilde bitirmesi bu sonucu getirdi.

''İYİ ÖĞRETMENLERE DENK GELMESİ DE ETKİLİ OLDU''

Çok fazla kaynak değil, verimli soru çözmesi önemliydi. Tabii ki iyi öğretmenlere denk gelmesi de etkili oldu. Hem ilkokul öğretmenimiz hem de ortaokul öğretmenlerimiz gerçekten gayretliydi.

Okulumuzdaki öğretmenlere teşekkür ediyoruz. DYK kurslarında da verimli bir çalışma oldu. Bu sene inşallah ileriki hayatında da bu başarıyı devam ettirir diye umut ediyoruz." ifadelerini kullandı.

''BİRAZ GERİDEN BAŞLAMAK ZORUNDA KALDIK''

Baba Çömlekçi, Ahmet Taha'nın sağlık problemlerine rağmen gösterdiği başarıya değinerek, "Ahmet'in aynı zamanda gözlerinden de rahatsızlığı vardı, gözünden retina dekolmanından dolayı ameliyat oldu. Zorlu bir süreç geçirdi. Geçen sene LGS çalışmalarına başlanmıştı ama biz biraz geriden başlamak zorunda kaldık.

''ANNESİYLE BERABER ÇALIŞTILAR''

Ameliyat sürecinde 2 ay ders çalışamadı. Günde 2 saat çalışmasının sebebi ise gözündeki ağrılardı. Gözleri ağrıdığı zaman Türkçe, tarih ve din kültürü sorularına annesiyle beraber çalıştılar. Annesi okudu, o cevapladı.

Sözel derslerde annesine ciddi manada borçlu. Bu şekilde bir çalışmayla bu sonucu elde etmesi bizim için daha da mutluluk verici." ifadelerini kullandı.