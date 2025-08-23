Kırıkkale'yi kuraklık vurdu: Gölet tamamen kurudu

Yüksek sıcaklıkların tehlikeli sonuçları birçok yerde etkisini gösteriyor...

Kırıkkale'de artan sıcaklıklar kuraklık etkisini daha da artırıyor. Göletlerin kurumasının ve yer altı sularının çekilmesinin etkileri birçok alanda görülüyor.

Merkez ilçeye bağlı Ahılı köyünde bulunan tarım arazilerine kaynak olan gölet tamamen kurudu. Su yoğunluğu yüksek olan gölet bugün kurak bir alana dönüştü.

KURAKLIĞA RAĞMEN KARPUZ YETİŞİYOR

Kuraklığa rağmen gölet yatağında kendiliğinden yetişen karpuzlar ise ilginç görüntü oluşturdu.

Köyde su sorunu günden güne ciddi bir hal alırken, çözüm için sondaj çalışmaları yürütülüyor. Ancak yer altı sularının çekilmesinden dolayı sondaj çalışmalarından sonuç almak da zorlaşıyor.

ÇALIŞMALARA DEVLET KURUMLARI DA DESTEK SAĞLIYOR

2021 yılından beri yapılan sondaj çalışmalarının bir kısmında suya ulaşılırken, bazı bölgelerde hiçbir şekilde sonuç alınamadı.

Köyde gerçekleşen çalışmalara devlet kurumları da destek sağlıyor.

''BURALAR ESKİDEN DERYA DENİZ GİBİ SU DOLUYDU''

Ahılı köyünün muhtarı Davut Doğan 2020 yılından beri kuraklığın olduğunu ifade etti.

Doğan, "Kuraklık her yıl artarak en sonunda bu hale geldi. Buralar eskiden derya deniz gibi su doluydu. Tarım sulamada kullanıyorduk, içme suyu kaynaklarımız da vardı. Yukarıdan cazibeli sularımız geliyordu, onlar da tamamen kurudu" şeklinde konuştu.

''2025 YILINA KADAR 8 TANE SONDAJ YAPTIK''

Doğan, 2021 yılından itibaren sondaj çalışmaları yapmaya başladıklarını ifade ederek,

"O dönem köyümüzde sondaj yoktu. 2025 yılına kadar 8 tane sondaj yaptık. Halen bir sondaj çalışmamız var.

Son 2 ay içerisinde iki sondaj vurduk, birinde su bulduk, birinde bulamadık. Şimdi üçüncü sondaj çalışması sürüyor.

Köyün alt tarafına bir tane daha yapmayı planlıyoruz. Makineler çalışıyor, oradan biraz umudumuz var" ifadelerini kullandı.

''YER ALTI SULARI TAMAMEN ÇEKİLMİŞ DURUMDA''

Muhtar Doğan, kuraklığın her geçen yıl arttığını söyleyerek "Vatandaş bunun farkında değil ama su yok. Yer altı suları tamamen çekilmiş durumda.

Sondaj vuracağımız bölgeyi bile zor tespit ediyoruz. Koskocaman arazide sulu yer bulamıyoruz" dedi.

''DEVLETİMİZ SAĞ OLSUN''

Doğan, "Valimiz Mehmet Makas bu konuda çok yardımcı oluyor. Devletimiz sağ olsun, Özel İdare'den de araç-gereç konusunda destek alıyoruz.

Çok yardımcı oluyorlar ama onların da yapabileceği sınırlı. Su yok, onlar da bir şey yapamıyor, bizler de bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.