Kırklareli'de, 80 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız fotoğraflandı

İHA

Kırklareli'de yaşanan doğa olayı, görenleri kendine hayran bıraktı.

80 bin yılda bir görülen kuyruklu yıldız, Lüleburgaz ilçesinde unutulmaz görüntülere neden oldu.

Bilim insanlarına göre 80 bin yıl sonra ilk kez çıplak gözle görülebileceği ifade edilen kuyruklu yıldız, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde doğa severlere eşsiz manzaralar yaşattı.

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Tarihteki en etkileyici kuyruklu yıldız geçişine tanık olduğu ve evinin balkonunda, fotoğraflama şansına sahip olduğu için mutlu olduğunu dile getiren fotoğrafçı Samet Baycan, astro fotoğrafçıların hayatları boyunca bir kez şahit olacakları bu doğa olayını görüntüleyebilmek nöbet tuttuğunu söyledi.

KUYRUKLU YILDIZ'IN GEÇMİŞİ

C/2023 A3 gibi kuyruklu yıldızlar, sadece gökyüzü olayları açısından değil, bilimsel olarak da önem taşıyor.

Kuyruklu yıldızların bileşenleri, evrenin ve Güneş sisteminin erken dönemlerine ışık tutuyor.

Bu gök cisimlerinin izlenmesi ve incelenmesi, evrenin derinliklerine dair daha fazla bilgi edinilmesine imkan sağlıyor.