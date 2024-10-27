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AA & Ensonhaber

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz beldesinde yaşayan 47 yaşındaki çiftçi Burak Tunçkol, Cumhuriyetin 101. yılını sıradışı bir şekilde kutlamak istedi.

Tunçkol, traktörünün pulluğunu kullanarak tarlasının toprağına "Cumhuriyet 101 Yaşında" yazısıyla iz bıraktı. Bu anlamlı çalışma, AA ekibinin drone kamerasıyla görüntülendi.

"2.5 SAAT SÜRDÜ, BENİM İÇİN BİR ONUR"

Cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu belirten Tunçkol, Türkiye topraklarının şehitlerin mücadelesiyle kazanıldığını hatırlatarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan minnetini ifade etmek amacıyla bu yazıyı oluşturduğunu söyledi.

Cumhuriyetin değerlerine her zaman sahip çıkacağını dile getiren Tunçkol, yaklaşık 2,5 saatlik emekle oluşturduğu bu eserin onun için bir onur vesilesi olduğunu sözlerine ekledi.