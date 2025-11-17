Abone ol: Google News

Kırklareli'de ağına takılan camgöz köpek balığını suya bıraktı

Karadeniz'e açılan balıkçı Yasin Püsküllü, ağına takılan avlanması yasak ve koruma altındaki camgöz cinsi köpek balığını, yeniden suya bıraktı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 17:26
  • Kırklareli'de balıkçı Yasin Püsküllü, ağına takılan koruma altındaki camgöz köpek balığını zarar vermeden suya bıraktı.
  • İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Püsküllü’nün bu davranışını örnek olarak gösterip sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekti.
  • Müdürlük, doğal yaşam ve deniz ekosisteminin korunması için balıkçıya teşekkür etti.

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde tekneyle denize açılan balıkçı Yasin Püsküllü’nün ağına, avlanması yasak ve koruma altında olan camgöz cinsi (Squalus acanthias) köpek balığı takıldı.

BALIĞI DENİZE SALDI

Balığı fark eden Püsküllü, herhangi bir zarar vermeden köpek balığını canlı şekilde denize geri bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, paylaşımında Yasin Püsküllü’nün davranışını örnek göstererek, sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekti. Müdürlük, hem doğal yaşamın korunması hem de deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından Püsküllü’ye teşekkür etti.

Yaşam Haberleri