Kırklareli'de ağına takılan camgöz köpek balığını suya bıraktı

Kırklareli’nin Vize ilçesi Kıyıköy beldesinde tekneyle denize açılan balıkçı Yasin Püsküllü’nün ağına, avlanması yasak ve koruma altında olan camgöz cinsi (Squalus acanthias) köpek balığı takıldı.

BALIĞI DENİZE SALDI

Balığı fark eden Püsküllü, herhangi bir zarar vermeden köpek balığını canlı şekilde denize geri bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, paylaşımında Yasin Püsküllü’nün davranışını örnek göstererek, sürdürülebilir balıkçılık bilincine dikkat çekti. Müdürlük, hem doğal yaşamın korunması hem de deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği açısından Püsküllü’ye teşekkür etti.