Kızılırmak’ta karabatak şöleni

Son yılların en sert kışlarından birinin yaşandığı Sivas’ta, kar yağışı ve eksi 20 dereceyi bulan soğuklara rağmen Kızılırmak Nehri sürpriz misafirlere ev sahipliği yapıyor. Binlerce karabatak, nehrin kent merkezinden geçen tarihi Eğri Köprü çevresinde yoğunluk oluşturdu.

DONDURUCU SOĞUKTA AVLANDILAR

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü günlerde Kızılırmak’ta konaklayan karabataklar, soğuğa aldırış etmeden suya dalarak balık avladı. Daha önce de benzer şekilde nehirde görülen kuşların, donma noktasına yaklaşan suda rahatlıkla yüzmesi ve beslenmesi dikkat çekti. Karabatakların su üzerindeki hareketliliği ve toplu halde havalanışları objektiflere yansıdı.

GÖKYÜZÜNDE KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

Nehrin yüzeyinde avlanan karabataklar, zaman zaman aynı anda havalanarak gökyüzünde geniş sürüler oluşturdu. Siyah kanatlarıyla Kızılırmak semalarında süzülen kuşlar, izleyenlere adeta doğa belgesellerini aratmayan manzaralar sundu.

EN İYİ BALIK AVCILARI ARASINDA

Deniz, göl ve derin suların bulunduğu bölgelerde yaşayan karabataklar, balıkçıl kuş türleri arasında gösteriliyor. Güçlü yüzme ve uçma yetenekleriyle bilinen bu kuşların boyları ortalama 30 santimetreye kadar ulaşıyor. Yapı itibarıyla leylekgiller ailesine benzetilen karabataklar, siyah tüyleri ve keskin gagalarıyla tanınıyor. Genellikle su kenarındaki ağaçlara yuva yapan karabataklar, yavrularını da bu alanlarda büyütüyor.