Konya'da indirim izdihamı: 32 ekran televizyon için birbirlerini ezdiler

Özel indirim yapılan 32 ekran televizyonlar bin liradan satışa sunulunca izdiham yaşanırken market içerisindeki televizyon kapma yarışı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 14:37
  • Konya'da indirimli 32 ekran televizyonlar izdihama sebep oldu.
  • Selçuklu'daki bir markette televizyonlar bin liradan satışa sunuldu.
  • Kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyon için birbirini ezdi, tartışmalar yaşandı.

Konya'da indirime giren televizyonlar izdihama neden oldu.

Selçuklu ilçesinde faaliyet gösteren bir markette özel indirimle 32 ekran televizyonların bin liradan satışa sunuldu.

İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde kapı önünde kuyruk oluşturdu.

BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Market çalışanlarının kapıları açmasıyla içeriye giren kalabalık, sınırlı sayıdaki televizyonları alabilmek için birbiriyle yarıştı.

O ANLAR KAMERADA

Zaman zaman tartışmaların da yaşandığı izdiham cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

